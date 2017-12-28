Финляндия одержала победу над Данией на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная Финляндии обыграла национальную команду Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Финляндии авторами голов стали Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью.

За Данию шайбу забил Николай Краг.

Следующим соперником финнов станет команда Словакии. Дания сыграет против Канады.

Ранее сообщалось, что Канада разгромила Словакию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.

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