Финляндия одержала победу над Данией на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Финляндии обыграла национальную команду Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе сборной Финляндии авторами голов стали Йоона Коппанен, Ээли Толванен, Юусо Вялимяки и Хенри Йокихарью.
За Данию шайбу забил Николай Краг.
Следующим соперником финнов станет команда Словакии. Дания сыграет против Канады.
Ранее сообщалось, что Канада разгромила Словакию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.
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