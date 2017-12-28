Канада разгромила Словакию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Канады нанесла крупное поражение национальной команде Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Итоговый счёт встречи — 6:0.

В составе канадской сборной голами отметились Сэм Стил (4-я минута), Джордан Кайру (22-я минута), Джон Гаджович (26-я и 59-я минуты), Тейлор Рэддиш (31-я минута) и Максим Комтуа (56-я минута).

Канада лидирует в группе A (шесть очков), Словакия пока очков не набрала, но имеет матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Канада и США одержали победы в стартовых матчах МЧМ-2018.