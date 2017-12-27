Канада и США стартовали с побед на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная Канады одержала победу над сборной Финляндии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе канадцев отличились Борис Катчук (6-я минута), Сэм Стил (7-я минута), Дрейк Батерсон (13-я минута) и Тейлор Рэддиш (33-я минута). Сборная Финляндии ответила голами Алекси Хепониеми (13-я минута) и Хенри Йокихарью (28-я минута). В другом матче дня сборная США разгромила команду Дании — 9:0. Во втором туре в группе А сборная Канады встретится с хоккеистами из Словакии, а команда Финляндии сыграет со сборной Дании. Сборная США второй тур пропускает. Ранее сборная Швеции разгромила Белоруссию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.