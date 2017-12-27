Канада и США стартовали с побед на молодёжном ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе канадцев отличились Борис Катчук (6-я минута), Сэм Стил (7-я минута), Дрейк Батерсон (13-я минута) и Тейлор Рэддиш (33-я минута).
Сборная Финляндии ответила голами Алекси Хепониеми (13-я минута) и Хенри Йокихарью (28-я минута).
В другом матче дня сборная США разгромила команду Дании — 9:0.
Во втором туре в группе А сборная Канады встретится с хоккеистами из Словакии, а команда Финляндии сыграет со сборной Дании. Сборная США второй тур пропускает.
Ранее сборная Швеции разгромила Белоруссию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.