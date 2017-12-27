Сборная Швеции разгромила Белоруссию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.
Встреча завершилась со счётом 6:1.
Победу Швеции принесли шайбы Элиаса Петерсона, Эрика Бреннстрёма, Гленна Густафссона, Йеспера Боквиста. Лиас Андерссон стал автором дубля.
Сборная Белоруссии ответила голом Егора Шаранговича.
Следующими соперниками белорусов станут швейцарцы, а Швеция сыграет с Чехией.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018.
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