Сборная Швеции разгромила Белоруссию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.