Сборная Швеции разгромила Белоруссию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 6:1.

Победу Швеции принесли шайбы Элиаса Петерсона, Эрика Бреннстрёма, Гленна Густафссона, Йеспера Боквиста. Лиас Андерссон стал автором дубля.

Сборная Белоруссии ответила голом Егора Шаранговича.

Следующими соперниками белорусов станут швейцарцы, а Швеция сыграет с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018.

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