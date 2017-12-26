Сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.
Встреча завершилась со счётом 5:4.
Победу чешской команде принесли шайбы Мартина Нечаса, Остапа Сафина, Филипа Задины, Филипа Хитила и Филипа Крала.
В составе сборной России голы на счету Алексея Полодяна, Марселя Шолохова, Артура Каюмова и Владислава Сёмина.
Следующим соперником россиян станет команда Швейцарии.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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