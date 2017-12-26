Сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 5:4.

Победу чешской команде принесли шайбы Мартина Нечаса, Остапа Сафина, Филипа Задины, Филипа Хитила и Филипа Крала.

В составе сборной России голы на счету Алексея Полодяна, Марселя Шолохова, Артура Каюмова и Владислава Сёмина.

Следующим соперником россиян станет команда Швейцарии.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119