Сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею, проходящего в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 5:4. Победу чешской команде принесли шайбы Мартина Нечаса, Остапа Сафина, Филипа Задины, Филипа Хитила и Филипа Крала. В составе сборной России голы на счету Алексея Полодяна, Марселя Шолохова, Артура Каюмова и Владислава Сёмина. Следующим соперником россиян станет команда Швейцарии. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.