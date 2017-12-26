Холодный душ: Россия проиграла Чехии в матче открытия молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная России с поражения начала своё выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало. В стартовом матче турнира подопечные Валерия Брагина уступили чехам со счётом 4:5. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.