Холодный душ: Россия проиграла Чехии в матче открытия молодёжного ЧМ по хоккею

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Сергей Стариков
Сборная России с поражения начала своё выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало. В стартовом матче турнира подопечные Валерия Брагина уступили чехам со счётом 4:5. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Холодный душ: Россия проиграла Чехии в матче открытия молодёжного ЧМ по хоккею
  • Главный тренер сборной России Валерий Брагин (в центре)
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри
Автообновление

  • 26 декабря 2017

    На этом мы с вами прощаемся. Расстраиваться слишком сильно не стоит — это был всего лишь первый матч турнира. Следующим соперником сборной России станет национальная команда Швейцарии. Матч пройдёт 28 декабря. До скорого!

  • Не удалось россиянам сотворить невозможное в матче со сборной Чехии и отыграться со счёта 2:5. Две шайбы нашим отыграть удалось, но на большее не хватило времени. Итоговый счёт встречи — 4:5 в пользу чехов. С поражения начинает сборная России свой путь на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Баффало. (60')

  • И удаление в составе сборной Чехии за 7,3 секунды до конца встречи. Кодытек отправляется на скамейку штрафников. Это шанс!!! (60')

  • Подставил Сёмин клюшку под бросок и переиграл Корженаржа. (60')

  • Г-О-О-О-О-Л!!! Сёмин забрасывает ещё одну шайбу сборной России!!! Счёт становится 4:5!!! (60')

  • Полторы минуты до конца, и российская сборная снимает голкипера. Шесть на пять будем проводить концовку. (59')

  • И ещё один опасный момент у ворот Корженаржа. Снова вкатился в зону соперника Абрамов, а Шолохов опасно бросил. Голкипер чехов начеку. (59')

  • Г-О-О-О-ОЛ!!! Лучше поздно, чем никогда. Артур Каюмов забрасывает третью шайбу российской сборной!!! Из-за ворот выкатился Абрамов и отдал передачу Каюмову, который с пятачка поразил ворота Корженаржа. 3:5!!! (58')

  • Менее трёх минут до конца встречи, а у сборной России не получается абсолютно ничего. Корженарж скучает в воротах, игра проходит в зоне россиян. (58')

  • Удалось чехам отвести игру от своих ворот на какое-то время. Костин пытался создать что-то опасное в проходе, но ему помешал его же партнёр — положение вне игры. (58')

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