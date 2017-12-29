Шайба Капризова принесла ЦСКА победу над «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:2.

У ЦСКА голами отметились Андрей Светлаков (23-я минута) и Кирилл Капризов (27-я минута).

В составе «Лады» отличился Георгий Белоусов (11-я минута).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (104 очка), «Лада» расположилась на предпоследней, 13-й строчке на Востоке (42 балла).

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» на выезде переиграл «Югру» в регулярном чемпионате КХЛ.