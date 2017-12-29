«Салават Юлаев» победил «Югру» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
Основное время встречи завершилось вничью — 3:3.
У «Салавата» голами отметились Антон Бурдасов (11-я минута), Илья Зубов (22-я минута) и Энвер Лисин (44-я минута).
В составе «Югры» отличились Константин Майоров (14-я минута), Антон Королёв (24-я минута) и Тобиас Виклунд (59-я минута).
Победную шайбу «Салавата Юлаева» в овертайме забросил Линус Умарк.
«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (71 балл), «Югра» расположилась на последней, 14-й строчке (39 очков).
Ранее сообщалось, что гол Даниса Зарипова не спас казанский «Ак Барс» от разгромного поражения от новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.