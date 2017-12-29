«Салават Юлаев» победил «Югру» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл «Югру» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось вничью — 3:3.

У «Салавата» голами отметились Антон Бурдасов (11-я минута), Илья Зубов (22-я минута) и Энвер Лисин (44-я минута).

В составе «Югры» отличились Константин Майоров (14-я минута), Антон Королёв (24-я минута) и Тобиас Виклунд (59-я минута).

Победную шайбу «Салавата Юлаева» в овертайме забросил Линус Умарк.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (71 балл), «Югра» расположилась на последней, 14-й строчке (39 очков).

Ранее сообщалось, что гол Даниса Зарипова не спас казанский «Ак Барс» от разгромного поражения от новосибирской «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

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