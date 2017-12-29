«Салават Юлаев» победил «Югру» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл «Югру» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).