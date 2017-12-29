Гол Зарипова не спас «Ак Барс» от проигрыша «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский «Ак Барс» в гостях потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).