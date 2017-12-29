Гол Зарипова не спас «Ак Барс» от проигрыша «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ

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Казанский «Ак Барс» в гостях потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Итоговый счёт встречи — 4:1.

У «Сибири» отличились Вячеслав Основин (18-я минута), Николай Демидов (19-я минута), Александр Бергстрём (45-я минута) и Йонас Энлунд (57-я минута).

В составе «Ак Барса» голом отметился Данис Зарипов (28-я минута).

«Ак Барс» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (82 балла), «Сибирь» занимает девятое место (66 очков).

Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» одержал выездную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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