Гол Зарипова не спас «Ак Барс» от проигрыша «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ
Казанский «Ак Барс» в гостях потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Итоговый счёт встречи — 4:1.
У «Сибири» отличились Вячеслав Основин (18-я минута), Николай Демидов (19-я минута), Александр Бергстрём (45-я минута) и Йонас Энлунд (57-я минута).
В составе «Ак Барса» голом отметился Данис Зарипов (28-я минута).
«Ак Барс» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (82 балла), «Сибирь» занимает девятое место (66 очков).
Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» одержал выездную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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