«Йокерит» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Финский «Йокерит» одержал выездную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Йокериту» принесли шайбы Оливера Лауридсена, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

Автором единственной шайбы «Витязя» стал Роман Горак.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» в овертайме вырвал победу у московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Адмирал» объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера клуба.