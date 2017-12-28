«Йокерит» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Финский «Йокерит» одержал выездную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Йокериту» принесли шайбы Оливера Лауридсена, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.
Автором единственной шайбы «Витязя» стал Роман Горак.
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» в овертайме вырвал победу у московского «Спартака».
Ранее сообщалось, что «Адмирал» объявил о назначении Андрея Разина на пост главного тренера клуба.
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