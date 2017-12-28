ХК «Адмирал» объявил о назначении Разина на пост главного тренера клуба

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Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» объявил о назначении Андрея Разина на должность главного тренера команды.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт Разина с «Адмиралом» рассчитан до конца сезона-2019/20.

Разин сменил на посту наставника коллектива Фредрика Стиллмана.

44-летний специалист ранее работал с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Югрой».

Ранее магнитогорский «Металлург» официально объявил о назначении Виктора Козлова на пост главного тренера.

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