ФХР отправила в МОК составы хоккейных команд на ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) предварительные составы мужской и женской команд, которые будут участвовать в предстоящих ОИ-2018 в Пхёнчхане. Отмечаются, что в списки игроков могут быть внесены изменения.

«Мы все находимся в ожидании — ещё даже мужская команда не утверждена. Составы команд послали, но пока ничего не известно. Всё будет ясно 28 января, когда МОК примет окончательное решение. Поэтому могут быть изменения по составу. Пока ничего сделать не можем: ждём решения МОК», — цитирует слова президента ФХР Владислава Третьяка «Р-Спорт».

28 января будет сформирован окончательный список российских участников Олимпийских игр исходя из решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям отстранённых спортсменов.

Ранее сообщалось, что в МОК отказались комментировать заявления хакеров о докладе Макларена.