В состав сборной Канады на ОИ-2018 вошли 13 игроков КХЛ
В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 25 хоккеистов, 13 из которых выступают в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ):
— голкиперы: Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс, Кевин Пулен;
— защитники: Стефан Эллиотт, Чарльз Дженовей («Лада», КХЛ), Коди Голубефф, Марк-Андре Граньяни (минское «Динамо»,КХЛ), Крис Ли (магнитогорский «Металлург», КХЛ), Максим Норо, Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столери (рижское «Динамо», КХЛ);
— нападающие: Рене Бурк, Жильбер Брюле («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Эндрю Эббетт, Куинтон Хауден (минское «Динамо», КХЛ), Крис Келли, Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер, Эрик О'Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд, Дерек Рой, Кристиан Томас, Войтек Вольски (магнитогорский «Металлург», КХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ).
Ранее был объявлен состав мужской сборной США по хоккею на Игры-2018.