Стал известен состав мужской сборной США по хоккею на ОИ-2018

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Федерация хоккея США объявила состав мужской сборной для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 23 хоккеиста:

— голкипер: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ);

— защитники: Чад Биллинс, Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген, Мэтт Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон, Бобби Сангинетти, Ноа Велш, Джеймс Висневски;

— нападающие: Марк Аркобелло, Крис Бурк, Бобби Батлер, Райан Донато, Брайан Джионта, Джордан Гринуэй, Чад Коларик, Брок Литтл, Джон Маккарти, Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой, Джим Слэйтер, Райан Стоу («Спартак», КХЛ) и Трой Терри.

Отмечается, что имена ещё двух вратарей будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что олимпийскую сборную США по хоккею возглавил наставник университетской команды.

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