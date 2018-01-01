Стал известен состав мужской сборной США по хоккею на ОИ-2018
В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 23 хоккеиста:
— голкипер: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ);
— защитники: Чад Биллинс, Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген, Мэтт Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон, Бобби Сангинетти, Ноа Велш, Джеймс Висневски;
— нападающие: Марк Аркобелло, Крис Бурк, Бобби Батлер, Райан Донато, Брайан Джионта, Джордан Гринуэй, Чад Коларик, Брок Литтл, Джон Маккарти, Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой, Джим Слэйтер, Райан Стоу («Спартак», КХЛ) и Трой Терри.
Отмечается, что имена ещё двух вратарей будут объявлены позднее.
Ранее сообщалось, что олимпийскую сборную США по хоккею возглавил наставник университетской команды.