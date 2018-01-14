«На орбите не всегда посмотришь матч в прямом эфире»: космонавт Тюрин об Олимпиаде, хоккее и Гагарине

Российские спортсмены не должны обращать внимания на возможные обвинения в свой адрес во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил Герой России космонавт Михаил Тюрин. Кроме того, бортинженер МКС рассказал о своём знакомстве с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, а также о роли Юрия Гагарина в развитии хоккея среди космонавтов.

«Неважно, где ты болеешь за любимый клуб, — в невесомости или на Земле»

— Почему хоккей так популярен среди космонавтов?



— В 1963 году по инициативе Юрия Гагарина была организована хоккейная команда, которая получила название «Наши». Мы являемся продолжателями этой традиции, клуб выступает на любительском уровне и в Ночной лиге. Пытаемся сочетать это с основной работой.

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— Это правда, что был момент, когда команда была на грани закрытия из-за травмы одного из игроков?

— Это действительно было. Один из космонавтов получил повреждение во время игры, и клуб хотели расформировать. Но из этой ситуации были сделаны необходимые, и команда больше не оказывалась под угрозой роспуска.

— С чем вы можете сравнить Матч звёзд КХЛ?

— Для тех, кто любит хоккей, любое подобное событие является праздником. Мероприятие организовано на высоком уровне. Находиться здесь — огромная радость.

— Удалось ли пообщаться с кем-то из тренеров и игроков?

— Общение началось в самолёте. Мы проживаем вместе, поэтому контактируем постоянно. Между нами уже успели сложиться дружеские отношения.

— Хоккеисты задают вопросы про космос?

— Конечно, но общение между нами строится не в одном направлении. Если мы являемся профессионалами в одной отрасли, то они — в другой. Это звёзды хоккея, и нам, в свою очередь, есть о чём их спросить. Поэтому беседовать интересно обеим сторонам. Ко всему прочему, отношения между нами строятся на уважении и на правильных жизненных ценностях.

— Хоккей является довольно тяжёлым видом спорта в вопросе «физики». Не мешает ли занятие им в работе?

— Только помогает. Лучший отдых — смена вида деятельности. На мой взгляд, занятие хоккеем для нас необходимо. Оно оказывает позитивное влияние как на физические, так и моральные аспекты организма. Безусловно, у нас также случаются травмы, но мы проходим через это вместе, единым коллективом.

— Вы болеете за какой-либо хоккейный клуб?

— Думаю, я уже перерос тот возраст, в котором являются рьяными хоккейными болельщиками. Какая разница, кто победитель, а кто проигравший? Главное — это красота спорта.

— Удаётся следить за матчами, находясь на орбите Земли?

— Конечно. Не всегда получается смотреть их в прямом эфире, но это и на Земле не всегда осуществимо. Все самые важные игры просматриваем в записи.

Космонавт Михаил Тюрин рассказал, как на МКС смотрят хоккей

— Каково это — болеть за хоккейную команду в невесомости?

— Так же, как и на Земле. Абсолютно неважно, где ты поддерживаешь свой любимый клуб. Эмоции при этом остаются неизменными, а радость от игры — прежней.

— Разве в невесомости можно делать резкие движения?

— Безусловно. И аплодировать, и радоваться заброшенной шайбе — всё разрешено.

— Отразится ли на работе экипажа возможное поражение вашей любимой команды? Например, сборной России?

— Нет. Работа остаётся работой, а увлечение — увлечением. Хирург, например, не может отменить операцию, если его любимый клуб проиграл.

«Овечкин — правильный человек»

— В последнее время вокруг российского спорта происходит много негативных событий, в частности отстранение России от зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

— Спорт и космос должны быть вне политики. По крайней мере, для профессионалов в данных областях: спортсменов и космонавтов. Во главу угла здесь должно ставиться прежде всего спортивное мастерство.

Российским атлетам нужно ехать в Южную Корею и обыгрывать всех.

Михаил Тюрин: «Спорт, как и космос, должен быть вне политики»

— Оказывают ли поддержку российским спортсменам ваши коллеги — космонавты из других стран?

— Безусловно.

— Вам не страшно, что во время Олимпиады отечественных спортсменов могут продолжить обвинять в нарушении антидопинговых правил?

— Страшно, когда людей обвиняют за совершённые проступки. А в данном случае пусть говорят что угодно. Всё будет решаться на спортивных площадках.

Космонавты на матче звёзд КХЛ. Герои РФ Сергей Залетин, Михаил Тюрин, Юрий Лончаков pic.twitter.com/21DBErlHMJ — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) 14 января 2018 г.

— В Играх-2018 не примут участие игроки Национальной хоккейной лиги. Какое выступление вы ждёте от сборной России в отсутствие своих лидеров — Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова?

— Надеюсь, наша команда даже без них сможет показать, что является лучшей в мире. С Овечкиным я немного знаком. Могу знать, что он правильный человек.

— Какое напутствие дадите российским спортсменам накануне Олимпийских игр?

— Никого не бояться, побеждать и завоёвывать медали.