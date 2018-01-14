«На орбите не всегда посмотришь матч в прямом эфире»: космонавт Тюрин об Олимпиаде, хоккее и Гагарине
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«Неважно, где ты болеешь за любимый клуб, — в невесомости или на Земле»
— Почему хоккей так популярен среди космонавтов?
— В 1963 году по инициативе Юрия Гагарина была организована хоккейная команда, которая получила название «Наши». Мы являемся продолжателями этой традиции, клуб выступает на любительском уровне и в Ночной лиге. Пытаемся сочетать это с основной работой.
— Это правда, что был момент, когда команда была на грани закрытия из-за травмы одного из игроков?
— Это действительно было. Один из космонавтов получил повреждение во время игры, и клуб хотели расформировать. Но из этой ситуации были сделаны необходимые, и команда больше не оказывалась под угрозой роспуска.
— С чем вы можете сравнить Матч звёзд КХЛ?
— Для тех, кто любит хоккей, любое подобное событие является праздником. Мероприятие организовано на высоком уровне. Находиться здесь — огромная радость.
— Удалось ли пообщаться с кем-то из тренеров и игроков?
— Общение началось в самолёте. Мы проживаем вместе, поэтому контактируем постоянно. Между нами уже успели сложиться дружеские отношения.
— Хоккеисты задают вопросы про космос?
— Конечно, но общение между нами строится не в одном направлении. Если мы являемся профессионалами в одной отрасли, то они — в другой. Это звёзды хоккея, и нам, в свою очередь, есть о чём их спросить. Поэтому беседовать интересно обеим сторонам. Ко всему прочему, отношения между нами строятся на уважении и на правильных жизненных ценностях.
— Хоккей является довольно тяжёлым видом спорта в вопросе «физики». Не мешает ли занятие им в работе?
— Только помогает. Лучший отдых — смена вида деятельности. На мой взгляд, занятие хоккеем для нас необходимо. Оно оказывает позитивное влияние как на физические, так и моральные аспекты организма. Безусловно, у нас также случаются травмы, но мы проходим через это вместе, единым коллективом.
— Вы болеете за какой-либо хоккейный клуб?
— Думаю, я уже перерос тот возраст, в котором являются рьяными хоккейными болельщиками. Какая разница, кто победитель, а кто проигравший? Главное — это красота спорта.
— Удаётся следить за матчами, находясь на орбите Земли?
— Конечно. Не всегда получается смотреть их в прямом эфире, но это и на Земле не всегда осуществимо. Все самые важные игры просматриваем в записи.
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— Каково это — болеть за хоккейную команду в невесомости?
— Так же, как и на Земле. Абсолютно неважно, где ты поддерживаешь свой любимый клуб. Эмоции при этом остаются неизменными, а радость от игры — прежней.
— Разве в невесомости можно делать резкие движения?
— Безусловно. И аплодировать, и радоваться заброшенной шайбе — всё разрешено.
— Отразится ли на работе экипажа возможное поражение вашей любимой команды? Например, сборной России?
— Нет. Работа остаётся работой, а увлечение — увлечением. Хирург, например, не может отменить операцию, если его любимый клуб проиграл.
«Овечкин — правильный человек»
— В последнее время вокруг российского спорта происходит много негативных событий, в частности отстранение России от зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?
— Спорт и космос должны быть вне политики. По крайней мере, для профессионалов в данных областях: спортсменов и космонавтов. Во главу угла здесь должно ставиться прежде всего спортивное мастерство.
Российским атлетам нужно ехать в Южную Корею и обыгрывать всех.
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— Оказывают ли поддержку российским спортсменам ваши коллеги — космонавты из других стран?
— Безусловно.
— Вам не страшно, что во время Олимпиады отечественных спортсменов могут продолжить обвинять в нарушении антидопинговых правил?
— Страшно, когда людей обвиняют за совершённые проступки. А в данном случае пусть говорят что угодно. Всё будет решаться на спортивных площадках.
Космонавты на матче звёзд КХЛ. Герои РФ Сергей Залетин, Михаил Тюрин, Юрий Лончаков pic.twitter.com/21DBErlHMJ— Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) 14 января 2018 г.
— В Играх-2018 не примут участие игроки Национальной хоккейной лиги. Какое выступление вы ждёте от сборной России в отсутствие своих лидеров — Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова?
— Надеюсь, наша команда даже без них сможет показать, что является лучшей в мире. С Овечкиным я немного знаком. Могу знать, что он правильный человек.
— Какое напутствие дадите российским спортсменам накануне Олимпийских игр?
— Никого не бояться, побеждать и завоёвывать медали.
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