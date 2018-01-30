«Все прекрасно знают, откуда мы»: хоккеисты сборной России о запретах МОК, отстранённых спортсменах и подготовке к Играм

На Олимпиаде в Пхёнчхане не будет слабых соперников, заявил главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок. Он пообещал разъяснить подопечным требования МОК к российским спортсменам, а также сообщил, что капитаном команды станет Павел Дацюк. Хоккеисты сборной рассказали о своём отношении к отстранению ряда игроков и отметили, что их не беспокоят установленные запреты на демонстрацию национальной принадлежности. О подготовке россиян к олимпийскому хоккейному турниру — в материале RT.

«Правила МОК жёсткие. Вплоть до отчисления»

Очередная тренировка сборной России в УТЦ «Новогорск», которую сделали открытой для представителей СМИ, вызвала повышенный интерес у журналистов. Первым перед гостями выступил главный тренер национальной команды Олег Знарок. Специалист был традиционно лаконичен.

— Кто будет капитаном сборной России?

— Им будет Павел Дацюк, а ассистентов назовём позже.

— Что с Динаром Хафизуллиным?

— У Хафизуллина микротравма, но мы на него рассчитываем. Он проходит необходимые процедуры. Мы его внесли в состав, чтобы можно было поменять в случае травмы.

— Будет ли команде не хватать Антона Белова, Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина и других хоккеистов, которых не пригласили на Олимпиаду?

— Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, их будет не хватать. Очень жаль, что это происходит именно с нами.

— Насколько повлияет на сплочённость команды тот факт, что в ней собрано много хоккеистов из СКА?

— Мы не первый год собираемся таким составом. Здесь самое главное — сделать команду. Очень здорово, что существуют наигранные связки.

— Насколько важна роль сдерживающих игроков?

— Во-первых, в команде должен быть баланс. У нас есть «забивные» хоккеисты, которые не играют в меньшинстве. Должны быть и люди для обороны.

— Как оцените состояние Дацюка?

— Сейчас я его оценить не могу. До 14 февраля можно дважды выйти из формы и дважды набрать её.

— Какой матч будет для сборной самым принципиальным?

— Все. Это Олимпиада. Здесь ко всем соперникам нужно относиться с уважением. Слабых точно не будет.

— Кто из вратарей сыграет в трёх ближайших контрольных матчах сборной?

— Со сборной Белорусии на лёд выйдет Василий Кошечкин.

— Насвистывать гимн России после побед будете?

— Такие вопросы лучше задавать руководству.

— Вы проводили среди игроков инструкции, что можно делать, а чего нельзя? Ведь требования МОК жёсткие.

— Инструкций с хоккеистами по правилам МОК ещё не проводили, но проведём. Правила жёсткие. Вплоть до отчисления.

— А есть что-то счастливое, что повезёте на Олимпиаду? Клюшка или талисман?

— Жена со мной поедет как талисман!

Знарок о российской сборной

«Будем бороться за тех ребят, которых не допустили»

Следом с журналистами пообщался новоиспечённый капитан сборной Дацюк. О получении повязки он узнал от представителей СМИ. Показалось даже, что Павла эта информация удивила.

«Конечно, мы чувствуем ответственность. Будем бороться и за тех ребят, которых не допустили. Пока ещё не знаю, удивлён ли я тем, что стал капитаном. Мне просто сказали, что я капитан. Мы едем защищать Родину, будем доказывать. Разберёмся с теми правилами, которые установлены со стороны МОК. Что касается игроков из НХЛ, то их ведь нет и во всех других командах. Конечно, Олимпиада потеряет от этого интерес, но олимпийская медаль цены не потеряет. Её надо завоевать, это не так легко. Готовимся все вместе, занимаемся. Готовимся, работаем над физическим состоянием, многое будет зависеть от него. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром для себя. Защищать свою страну — самое достойное, что может быть», — удовлетворил интересы журналистов капитан сборной.

Нападающие сборной России Павел Дацюк, Сергей Андронов и защитник Артем Зуб о том, как идет подготовка и об эмоциях перед Олимпиадой: https://t.co/BIuFnLKrk8pic.twitter.com/phh92s291b — Хоккей России (@russiahockey) 29 января 2018 г.

Не меньшим международным опытом обладает и 34-летний Илья Ковальчук, для которого Олимпиада в Пхёнчхане, как и для Дацюка, станет пятой в карьере.

«Каждая Олимпиада важна. Чувствую себя хорошо. Партнёрами в сборной довольны все, настроение хорошее. Обстановка рабочая. Шутим, все на позитиве. Вам кажется, что у нас много времени на подготовку, но на самом деле всё расписано по минутам. Надо сосредоточиться. После тренировки чуть-чуть закроемся, своим маленьким дружным коллективом будем готовиться к турниру. Закрываться на Олимпиаде? Если честно, я не беру это в голову. Много об этом пишут, но такие вещи нас заботить не должны. Мы их не можем контролировать. На Олимпиаде есть какие-то правила, но я их читать не буду. Мы едем на Игры, все прекрасно знают, откуда мы», — прямо сказал хоккеист.

Также нападающий рассказал, как отнёсся к недопуску на Олимпийские игры ведущих российских спортсменов.

«Конечно, Плотников и Белов расстроены, что остались без приглашений. Олимпиада — мечта для каждого. Белов после той ситуации, которая у него была, отыграл Олимпиаду и несколько чемпионатов мира. Получается, что сейчас Олимпиада — это день рождения МОК. Туда кого-то приглашают, а кого-то — нет. За другие виды спорта тоже расстроен. Это беспредел и несправедливость. Ребята готовятся, выигрывают медали, завоёвывают право ехать на Игры, а их этого права лишают», — добавил Ковальчук.

Рассказываем о том, как прошел день открытых дверей сборной России в Новогорске и в каких сочетаниях тренировалась команда: https://t.co/OL2p5aPfChpic.twitter.com/QdJutUsv5z — Хоккей России (@russiahockey) 29 января 2018 г.

«Россия будет в наших сердцах»

Много говорили о статусе сборной России на Олимпиаде, МОК, российском флаге и другие хоккеисты. Впрочем, в основном они уверяли, что отсутствие родного флага и гимна их тревожит не сильно. Такого мнения придерживается и Владимир Ткачёв из казанского «Ак Барса».

«Все разговоры о нейтральном статусе, отсутствии российского флага и прочем нашу сборную никак не коснутся. Все знают, зачем мы едем в Пхёнчхан. Все знают правду. Тем более в команде собрались такие мастера, которым абсолютно всё равно на эти обвинения. Что касается формы без флага, то выдали и выдали. Если хотят, чтобы мы выступали в такой амуниции, выступим в ней. Все ведь прекрасно знают, какую страну мы на самом деле представляем. В 1992-м отечественная сборная выиграла хоккейный олимпийский турнир и в честь неё поднимали олимпийский флаг. Но кто теперь об этом помнит?» — заявил хоккеист.

Спортсмен подчеркнул, что его не заботит запрет писать о своей национальной принадлежности в соцсетях. Он подчеркнул, что относится к подобным требованиям спокойно.

«Для меня это труда не составит, тем более мы едем в Пхёнчхан работать, а не устраивать фотосессии. У нас есть цель, и мы будем идти к ней. Только сложные ситуации заставляют человека прогрессировать. Мы все поглощены тренировками», — добавил Ткачёв.

Высказался хоккеист и об отстранении российских спортсменов от Олимпиады.

«Обидно за ребят, которые показывают высокие результаты. Они всю жизнь готовились к этим играм, но их не пустили в Пхёнчхан. Надеюсь, для них это будет не последняя Олимпиада. Желаю им удачи, верить в свои силы и идти только вперёд», — высказался Ткачёв.

Нападающий Сергей Андронов отметил, что, несмотря на все запреты, Россия во время Олимпийских игр будет в сердцах наших хоккеистов.

«Наша задача — выходить на лёд и выигрывать. Какие условия — не наше дело. Нам объявят, что можно, а чего нельзя. Думать об этом не имеет смысла. Но в наших сердцах будет Россия», — отметил Андронов.

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А защитник Никита Нестеров подчеркнул, что не собирается в Пхёнчхане намеренно демонстрировать российский флаг.

«Все вместе собрались, работаем. Всё позитивно. Хорошие тренировки, интенсивные, весёлые. Перед нами стоят самые высокие задачи. Мы не обращаем внимания на запреты. Просто едем на Игры. Не будем нигде размещать флаг, если только после Олимпиады», — отметил хоккеист.

Наконец, нападающий Иван Телегин больше говорил не об околоспортивных моментах, а о своих партнёрах. В частности, он рассказал, без кого не может представить себе сборную Россию.

«Таких людей много. Наверное, Дацюк. Для этого человека грядущая Олимпиада станет пятой. Просто невероятно! Не могу даже представить себе, что когда-нибудь догоню его по этому показателю. Пока самым большим достижением для меня является участие в Кубке мира, на котором мы противостояли самым сильным игрокам планеты.

Он отметил, что дебютанты Олимпийских игр с нетерпением ждут выхода на лёд.

«Нынешняя сборная по-хорошему сильная и дерзкая. В команде хватает как молодых, голодных до побед ребят, так и поигравших мастеров вроде Дацюка. Получается этакий сплав молодости и опыта. Остаётся показать лучший хоккей», — подчеркнул игрок.