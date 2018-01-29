Дацюк назначен капитаном российской команды по хоккею на ОИ-2018

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок сообщил, что форвард санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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«Дацюк назначен капитаном», — сказал Знарок. 30 января российская команда проведёт товарищеский матч против сборной Белоруссии. Ранее сообщалось, что Динар Хафизуллин пропустил тренировку российской команды.