Дацюк назначен капитаном российской команды по хоккею на ОИ-2018
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок сообщил, что форвард санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Дацюк назначен капитаном», — сказал Знарок.
30 января российская команда проведёт товарищеский матч против сборной Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Динар Хафизуллин пропустил тренировку российской команды.
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