Хоккеист Хафизуллин пропустил тренировку российской команды

Защитник санкт-петербургского СКА Динар Хафизуллин пропустил тренировку российской команды перед товарищеским матчем со сборной Белоруссии.

Его в составе национальной команды заменил Егор Рыков, сообщает «Р-Спорт».

30 января российская команда под руководством Олега Знарка проведёт товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос о причинах недопуска пятерых хоккеистов национальной команды на зимние Олимпийские игры 2018 года.