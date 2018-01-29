Хоккеист Хафизуллин пропустил тренировку российской команды

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Защитник санкт-петербургского СКА Динар Хафизуллин пропустил тренировку российской команды перед товарищеским матчем со сборной Белоруссии.

Его в составе национальной команды заменил Егор Рыков, сообщает «Р-Спорт».

30 января российская команда под руководством Олега Знарка проведёт товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос о причинах недопуска пятерых хоккеистов национальной команды на зимние Олимпийские игры 2018 года.

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