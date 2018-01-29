ФХР направила запрос в МОК о причинах недопуска пятерых хоккеистов на Олимпиаду-2018
«ФХР отправила запрос по пятерым хоккеистам, но пока ответа нет. Мы спросили, по каким критериям они не попали в состав», — приводит ТАСС слова главы ФХР Владислава Третьяка.
В список хоккеистов, допущенных до Игр-2018, не попали Антон Белов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.
Ранее в Олимпийском комитете России сообщили, что МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018.