В ОКР сообщили, что МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в ОИ-2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», — приводит слова Позднякова ТАСС.

25 января ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.