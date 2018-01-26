МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января

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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что окончательный список российских спортсменов, приглашённых на зимние Олимпийские игры 2018 года, будет опубликован не ранее 27 января.

«Приглашения могут быть выданы только на церемонии регистрации делегации из России, которая состоится 27 января. Поэтому окончательный список приглашённых спортсменов не может быть опубликован до этой даты», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

25 января Олимпийский комитет России обнародовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

Ранее МОК опубликовал правила поведения на ОИ-2018 для российских спортсменов и членов делегации.

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