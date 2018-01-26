МОК опубликовал правила поведения на ОИ-2018 для российских спортсменов и членов делегации

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для делегации «Олимпийских атлетов из России» на предстоящих зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте МОК, указаны основные правила поведения спортсменов, тренеров и других членов делегации во время соревнований и за пределами спортивных арен.

Большая часть правил связана с использованием национальной символики, а также логотипов Олимпийского комитета России, в том числе в соцсетях.

Отмечается, что соблюдение этих правил будет контролироваться рабочей группой МОК, и за их нарушение любому члену делегации, помимо немедленного исключения из состава, также будут грозить дополнительные санкции.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России не будет делать Русский дом на Играх в Пхёнчхане.