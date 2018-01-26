ОКР не будет делать Русский дом на Играх в Пхёнчхане

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что Русского дома на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане не будет.

«ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Глава ОКР также не исключил возможности создания Русского дома в Южной Корее другой организацией.

«Информацию о том, будет ли это делать кто-то ещё, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет», — добавил Жуков.

Ранее Жуков выразил надежду, что Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане будут способствовать улучшению отношений между Южной Кореей и КНДР.