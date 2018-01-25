Ставки сделаны: тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на Олимпийские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком объявил состав команды на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В заявку вошли хоккеисты всего лишь трёх клубов КХЛ, причём 15 из 25 человек представляют питерский СКА. Вызов также получил 36-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, для которого Игры в Южной Корее станут первыми в карьере. Бывший наставник российской сборной Владимир Плющёв удивился отсутствию в списке форварда клуба «Ак Барс» Владимира Ткачёва, который занимает третье место в гонке снайперов КХЛ.

15 человек из СКА и первая Олимпиада для Мозякина

Публикации заявки сборной России на Олимпийские игры болельщики ждали с большим интересом, но Олег Знарок до последнего держал заветный список в тайне и огласил его лишь 25 января — за две недели до открытия Игр. С другой стороны, тренерскому штабу наверняка пришлось внести в него некоторые изменения после того, как стало известно, что МОК не вручил приглашения на Олимпиаду сразу пяти российским хоккеистам: Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину, Сергею Плотникову. Впрочем, очевидным кандидатом на поездку в Южную Корею из этой пятёрки казался лишь последний.

В результате итоговый список Знарка включил в себя хоккеистов лишь трёх клубов КХЛ, причём 15 из них представляют питерский СКА, который наставник сборной России возглавляет по совместительству. Полностью заявка из 25 человек выглядит следующим образом:

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА);

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА);

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг).

Состав национальной мужской сборной России для участия в Олимпийских играх-2018: pic.twitter.com/DL1STFiOG7 — Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.

При этом трое хоккеистов остаются в ближайшем резерве сборной и будут готовиться к Играм вместе с командой. Речь о защитниках Никите Трямкине («Автомобилист») и Егоре Яковлеве (СКА), а также о нападающем Владимире Ткачёве («Ак Барс»).

«Они будут с нами на сборах до последнего дня. Три матча, всё может произойти», — объяснил глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов в эфире телеканала «Россия 24».

Как уже говорилось, в составе сборной присутствуют хоккеисты лишь трёх клубов: СКА (15 игроков), ЦСКА (восемь) и магнитогорского «Металлурга» (двое). Не нашлось места в заявке ни одному представителю двух лучших клубов Восточной конференции — «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Даже казанец Ткачёв, занимающий третье место в гонке снайперов КХЛ, попал лишь в резервную тройку. Зато получил приглашение на Игры нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший в регулярном чемпионате лиги всего десять шайб.

До конца оставалось непонятным, попадёт ли в заявку 36-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. В итоге Знарок решил, что опыт двукратного чемпиона мира сборной в Пхёнчхане не повредит, тем более в нынешнем составе команды лишь три человека ранее выступали на Олимпийских играх: Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов. Причём для Дацюка и Ковальчука Игры в Пхёнчхане станут пятыми в карьере. Оба дебютировали в 2002-м в Солт-Лейк-Сити, где россияне завоевали бронзу.

«Мы все очень рады за Мозякина, который поедет на свою первую Олимпиаду. Он заслужил это право и был абсолютно достоин вызова в сборную России. Все травмы Сергея остались позади, сейчас у Мозякина идёт суперподготовка», — приводит слова вице-президента магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина «Чемпионат».

«У нас есть хороший состав»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал представленный олимпийский состав сильным.

«Мы хотим выиграть. Очень хотим, тем более давно этого не делали. У нас есть хороший состав, штаб, важно ещё, чтобы Бог помог. Удача тоже очень важна, хотя, конечно, везёт сильнейшим» — подчеркнул функционер.

Также глава ФХР рассказал, за счёт чего российская команда может стать чемпионом в Южной Корее.

«По личному опыту могу сказать, что основными условиями для победы станут дисциплина и командная игра. Сегодня успех складывается из игры в большинстве и меньшинстве, сейчас тренерам главное — расположить эти схемы, тогда будет успех. Ну и сердце… «Россия в моём сердце» — очень хороший лозунг, который понравился ребятам. У нас единый коллектив, дай Бог, чтобы с нами был успех, мы очень хотим выиграть», — добавил Третьяк.

Что касается вратарской позиции, то функционер предположил, что турнир в основе начнёт Василий Кошечкин.

«Он на Кубке Первого канала показал очень сильную игру, что даёт ему шанс начать олимпийский турнир в основе. Но у всех вратарей есть шансы, и решается всё в последний момент, всё будет зависеть от состояния здоровья. У нас вратарская линия неплохая, и от голкипера много зависит. Его игра — это 50-60% успеха», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Знарок — главный тренер, и он за всё отвечает»

За комментариями по составу RT обратился к бывшему тренеру сборной России Владимиру Плющёву. Специалист отметил, что в своё время вызывал под знамёна национальной команды хоккеистов из более чем десятка клубов и удивился отсутствию в олимпийском составе Ткачёва.

— Справедливо ли, что сразу 15 игроков из 25 представляют СКА?

— Ничего удивительного нет. На Евротуре тренерский штаб строил команду ровно таким же образом. Там тоже хватало хоккеистов из питерского клуба.

Также по теме «Разочаровался в олимпийском движении»: как в мире отреагировали на новые отстранения российских спортсменов Международный олимпийский комитет отказал в допуске к Олимпийским играм в Пхёнчхане сразу 34 российским спортсменам. В этом списке...

— В заявке национальной команды представлено всего три клуба, причём магнитогорский «Металлург» — лишь двумя хоккеистами. Неужели в других клубах не нашлось достойных поездки на Олимпийские игры людей? Лидеры Восточной конференции «Ак Барс» и «Салават Юлаев» вообще не представлены.

— Принцип формирования сборной всецело определяет Олег Знарок, и комментировать здесь что-либо сложно. Он посчитал, что данный вариант станет оптимальным для Олимпийских игр. Знарок — главный тренер, и он за всё отвечает вместе со своим штабом. Могу только сказать, что когда я руководил сборной, вызывал людей сразу из 12 клубов.

— Насколько логично присутствие в списке Сергея Мозякина? В этом сезоне КХЛ он забросил лишь 19 шайб.

— Серёжа — мастер с большой буквы. Если его привлекают не просто для антуража, он действительно способен помочь, учитывая отсутствие ребят из НХЛ. В хоккее для Мозякина секретов нет, а забивать он умеет как никто.

— Почему, по-вашему, в списке Олега Знарка присутствует нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший 10 шайб, но остался за бортом Владимир Ткачёв, который занимает третье место в гонке снайперов КХЛ?

— На этот вопрос должен отвечать только Знарок. Видимо, Ткачёв не вписывается в его концепцию. Но уже на последнем этапе Евротура всё было понятно. Хотя, конечно, Владимиру можно было отдать предпочтение.