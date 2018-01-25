Стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018

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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной сборной для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018
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  • © Source: CTK / Petr Sznapka

Список приводится на официальном сайте организации.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков.

Отмечается, что во время подготовки к соревнованиям со сборной будут тренироваться защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, а также нападающий Владимир Ткачёв.

Ранее бывший американский хоккеист заявил, что участие в Олимпиаде под нейтральным флагом станет ударом для россиян.

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