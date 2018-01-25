Бывший американский хоккеист: участие под нейтральным флагом станет ударом для россиян

Американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Даг Браун прокомментировал выступление сборной России на олимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Думаю, это довольно личный вопрос, и его лучше задавать непосредственно российским спортсменам. Я стараюсь максимально отстраниться от этих событий, но, будучи американцем, я, конечно, хотел бы выступать на Олимпиаде под флагом своей страны. Уверен, для россиян это стало ударом, но мне не хотелось бы разбираться в причинах такого решения», — сказал Браун в интервью RT.

Ранее глава Французской федерации ледовых видов спорта рассказал, что не понимает причины недопуска российских спортсменов до Олимпиады.