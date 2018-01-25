Глава Французской федерации ледовых видов спорта: не понимаю, почему россияне наказаны за несколько дней до Олимпиады

Президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге прокомментировал отсутствие российский фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина в списке приглашённых на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Я уверен, что Международный олимпийский комитет не станет заниматься чепухой. Чтобы наказывать спортсменов, нужны доказательства, но их пока никто не видел. Если их нет, то я не понимаю, почему спортсмены, будь они из России или из другой страны, должны быть наказаны всего за несколько дней до начала Олимпиады», — сказал Гайаге RT.

Ранее Аркадий Дворкович заявил, что решение МОК не пускать на Игры ряд российских спортсменов разрушает олимпийское движение.