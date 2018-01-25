Глава Французской федерации ледовых видов спорта: не понимаю, почему россияне наказаны за несколько дней до Олимпиады
«Я уверен, что Международный олимпийский комитет не станет заниматься чепухой. Чтобы наказывать спортсменов, нужны доказательства, но их пока никто не видел. Если их нет, то я не понимаю, почему спортсмены, будь они из России или из другой страны, должны быть наказаны всего за несколько дней до начала Олимпиады», — сказал Гайаге RT.
Ранее Аркадий Дворкович заявил, что решение МОК не пускать на Игры ряд российских спортсменов разрушает олимпийское движение.