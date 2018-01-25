Дворкович: решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение

Вице-премьер Аркадий Дворкович прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в допуске к Олимпийским играм в Пхёнчхане нескольким российским спортсменам.

«Пока рано говорить, что это окончательное решение. Лично я считаю, что это немудрое решение, которое противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение, наносит ущерб спортивному сообществу. Мы пытаемся убедить, что это несправедливо. Мы будем бороться и защищать наших спортсменов», — заявил Дворкович в интервью RT.

Ранее американский хоккеист Скотт Макферсон назвал решение МОК ошибочным и прискорбным.