Дворкович: решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение

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Вице-премьер Аркадий Дворкович прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в допуске к Олимпийским играм в Пхёнчхане нескольким российским спортсменам.

«Пока рано говорить, что это окончательное решение. Лично я считаю, что это немудрое решение, которое противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение, наносит ущерб спортивному сообществу. Мы пытаемся убедить, что это несправедливо. Мы будем бороться и защищать наших спортсменов», — заявил Дворкович в интервью RT.

Ранее американский хоккеист Скотт Макферсон назвал решение МОК ошибочным и прискорбным.

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