Эксперт: решение МОК не пускать многих российских спортсменов на Олимпиаду — ошибочное и прискорбное

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Американский хоккеист, вице-президент клуба «Легенды хоккея» Скотт Макферсон прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не пригласить ряд российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Эксперт: решение МОК не пускать многих российских спортсменов на Олимпиаду — ошибочное и прискорбное
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

«На мой взгляд, это весьма прискорбное и в какой-то степени ошибочное решение. Мне кажется, большинство олимпийских спортсменов из России, которые собираются на Игры в Южную Корею, даже не принимали участия в предыдущих зимних Олимпийских играх в Сочи. Так что событие это весьма интересное и досадное», — сказал Макферсон RT.

Ранее в Финляндии назвали «идиотизмом» ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2018.

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