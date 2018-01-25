Эксперт: решение МОК не пускать многих российских спортсменов на Олимпиаду — ошибочное и прискорбное
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«На мой взгляд, это весьма прискорбное и в какой-то степени ошибочное решение. Мне кажется, большинство олимпийских спортсменов из России, которые собираются на Игры в Южную Корею, даже не принимали участия в предыдущих зимних Олимпийских играх в Сочи. Так что событие это весьма интересное и досадное», — сказал Макферсон RT.
Ранее в Финляндии назвали «идиотизмом» ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2018.