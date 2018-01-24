В Финляндии назвали «идиотизмом» ситуацию с допуском российских спортсменов до Олимпиады-2018

Генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), не предоставившего чётких критериев допуска российских атлетов до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это идиотизм. Не понимаю, почему МОК не может сообщить, какие применяет критерии. Отстранённые спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать», — цитирует чиновника финское издание HBL.

По словам Сювясалми, критерии допуска российских спортсменов до Игр-2018 должны быть жёсткими.

«Государственная допинговая программа в России — это совершенно особая ситуация. Но подобные действия лишь вредят МОК. Я не признаю это решение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что не приглашённый на Олимпиаду-2018 российский фигурист Иван Букин написал открытое письмо членам МОК.