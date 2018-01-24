Не приглашённый на Олимпиаду фигурист Букин написал открытое письмо членам МОК

Не получивший приглашение на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российский фигурист Иван Букин написал открытое письмо членам Международного олимпийского комитета (МОК), выразив несогласие с их решением.

«Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещёнными медицинскими препаратами. Я занимаюсь фигурным катанием много лет и никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Также Букин выразил надежду, что МОК пересмотрит своё решение и всё-таки допустит его до участия в Играх-2018, где он должен был выступить в паре с Александрой Степановой.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в резкой форме раскритиковал решение МОК не пригласить Букина на Олимпиаду в Пхёнчхане.