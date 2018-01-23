Ягудин в резкой форме раскритиковал решение МОК не допустить фигуристов Столбову и Букина до Олимпиады-2018

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в резкой форме раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских спортсменов Ксению Столбову и Ивана Букина на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и все, кто принимал и принимает эти решения, — мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта. Разрывается сердце от новостей!» — написал прославленный фигурист на своей странице в социальной сети Instagram.

Также Ягудин заявил, что ему не хватает литературных слов, чтобы описать своё недовольство, и назвал ситуацию с недопуском ряда ведущих российских спортсменов до Олимпиады-2018 «полнейшим беспределом».

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Столбова и Букин, выступающие в парном катании, не получили приглашения на Олимпиаду-2018.

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