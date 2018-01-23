МОК не допустил фигуристов Столбову и Букина до ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российских фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду).

«МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпийских играх 2018 года Ксению Столбову и Ивана Букина», — сообщается в заявлении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Федерация назвала решение МОК «безосновательным» и «абсурдным». Российская сторона намерена «начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство» спортсменов всеми возможными способами.

Ранее стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018.

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