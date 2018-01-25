Заслуженный тренер России Плющев прокомментировал состав хоккейной сборной на ОИ-2018

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года.

«Принцип формирования сборной всецело определяет Олег Знарок, и комментировать что-либо здесь сложно. Он посчитал, что данный вариант станет наиболее оптимальным для Олимпийских игр. Знарок — главный тренер, и он за всё отвечает вместе со своим штабом. Могу только сказать, что когда я руководил сборной, то вызывал людей сразу из 12 клубов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что нет ничего удивительного в том, что 15 игроков из 25 представляют команду СКА.

«На Евротуре тренерский штаб строил команду ровно таким же образом. Там тоже хватало хоккеистов из питерского клуба», — заявил Плющев.

По его мнению, присутствие Сергея Мозякина в составе оправданно, поскольку тот «умеет забивать как никто».

«Серёжа — мастер с большой буквы, если его привлекают не просто для антуража, он действительно способен помочь, учитывая отсутствие ребят из Национальной хоккейной лиги», — добавил Плющев.

Говоря о невызове занимающего третье место в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги Владимира Ткачёва, тренер отметил, что нападающий, по всей видимости, не вписывается в концепцию Знарка.

«Хотя, конечно, Владимиру можно было отдать предпочтение», — подытожил Плющев.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018.