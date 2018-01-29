Ковальчук: правила МОК не читал и читать не буду

Форвард российской команды по хоккею Илья Ковальчук отметил, что подопечные Олега Знарка находятся в хорошей форме перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Второй год мы работаем под руководством Олега Валерьевича, у нас постоянные тренировки плюс квалифицированный тренер по физической подготовке, поэтому лично я чувствую себя хорошо. Я вижу, что и у ребят глаза горят. У нас команда сплочённая, состоит из молодых и опытных спортсменов. Так что у нас есть всё для успешного выступления», — сказал Ковальчук.

Хоккеист также прокомментировал введение Международным олимпийским комитетом (МОК) свода правил для олимпийских атлетов из России.

«Я правила МОК не читал и читать не буду. У нас есть цель на ОИ-2018 — и мы должны чуть-чуть замкнуться и быть той семьёй, которая у нас есть в раздевалке. Не нужно отвлекаться на слухи, думать о том, как кто себя называет», — заявил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк назначен капитаном российской команды по хоккею на ОИ-2018.