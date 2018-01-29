Российских хоккеистов ждёт «жёсткий» разговор по поводу требований МОК о национальной принадлежности

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что с его подопечными состоится разговор по поводу требований Международного олимпийского комитета (МОК) о национальной принадлежности на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы проведём жёсткий разговор с хоккеистами по поводу требований МОК о национальной принадлежности. Инструкции будут жёсткими, вплоть до отчисления», — сказал Знарок.

Согласно правилам, российские спортсмены должны появляться только в утверждённой форме с логотипами МОК, а также должны отказаться от демонстрации российского флага и символики, связанной с Россией.

Ранее сообщалось, что команда России по хоккею не примет участие в церемонии открытия ОИ-2018 в Пхёнчхане.

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