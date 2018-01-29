Команда России по хоккею не примет участие в церемонии открытия ОИ-2018 в Пхёнчхане

Команда России по хоккею не примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Подопечные Олега Знарка будут готовиться к ОИ на сборе в Аняне. Сбор пройдёт с 5 по 10 февраля. В рамках подготовки россияне проведут в Аняне контрольный матч против сборной Южной Кореи.

Церемония открытия ОИ-2018 состоится 9 февраля.

Ранее хоккеист сборной России Владимир Ткачёв рассказал, как отнёсся к недопуску на Олимпийские игры в Пхёнчхане целого ряда ведущих российских спортсменов.