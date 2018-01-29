Ткачёв о недопуске на Олимпиаду российских спортсменов: обидно за ребят
«Узнал об этом от партнёров по команде. Обидно за ребят, которые показывают высокие результаты. Они всю жизнь готовились к этим Играм, но их не пустили в Пхёнчхан. Надеюсь, для них это будет не последняя Олимпиада. Желаю им удачи, верить в свои силы и идти только вперёд», — заявил Ткачёв.
Ранее хоккеист рассказал, как относится к запрету отечественного флага и гимна на Олимпийских играх, и признался, что не сильно переживает из-за отсутствия возможности упоминать в соцсетях свою национальную принадлежность.