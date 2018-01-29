Ткачёв о недопуске на Олимпиаду российских спортсменов: обидно за ребят

Короткая ссылка
Хоккеист сборной России Владимир Ткачёв рассказал, как отнёсся к недопуску на Олимпийские игры в Пхёнчхане целого ряда ведущих российских спортсменов.

«Узнал об этом от партнёров по команде. Обидно за ребят, которые показывают высокие результаты. Они всю жизнь готовились к этим Играм, но их не пустили в Пхёнчхан. Надеюсь, для них это будет не последняя Олимпиада. Желаю им удачи, верить в свои силы и идти только вперёд», — заявил Ткачёв. 

Ранее хоккеист рассказал, как относится к запрету отечественного флага и гимна на Олимпийских играх, и признался, что не сильно переживает из-за отсутствия возможности упоминать в соцсетях свою национальную принадлежность. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru