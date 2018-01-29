Ткачёв о запрете российского флага на Олимпиаде: все знают правду

Хоккеист сборной России Владимир Ткачёв рассказал, как относится к запрету отечественного флага и гимна на Олимпийских играх, и признался, что не сильно переживает из-за отсутствия возможности упоминать в соцсетях о своей национальной принадлежности.

«Все разговоры о нейтральном статусе, отсутствии российского флага и прочем нашу сборную никак не коснутся. Все знают, зачем мы едем в Пхёнчхан. Все знают правду. Тем более что в команде собрались такие мастера, которым абсолютно всё равно на эти обвинения. Что касается формы без флага, то выдали и выдали. Если хотят, чтобы мы выступали в такой амуниции, — выступим в ней. Все ведь прекрасно знают, какую страну мы на самом деле представляем.В 1992-м отечественная сборная выиграла хоккейный олимпийский турнир, и в честь неё поднимали олимпийский флаг. Но кто теперь об этом помнит?» — отметил Ткачёв.

По словам хоккеиста, его не сильно заботит запрет упоминать о своей национальной принадлежности в соцсетях.

«МОК хочет загнать команду в жёсткие рамки. Возможно, это мелочи, но кого-то они могут вывести из себя. Многие не захотят выполнять данные требования. Я к этому отношусь спокойно. Запрещает МОК писать в соцсетях, из какой я страны, — и бог с ними. Для меня это труда не составит, тем более что мы едем в Пхёнчхан работать, а не устраивать фотосессии. У нас есть цель, и мы будем идти к ней. Только сложные ситуации заставляют человека прогрессировать. Мы все поглощены тренировками», — добавил Ткачёв.

Ранее нападающий сборной России Иван Телегин рассказал, без какого игрока не может представить себе сборную России по хоккею.