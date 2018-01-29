Телегин рассказал, без какого игрока не может представить себе сборную России по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане рассказал, без какого игрока не может представить себе отечественную национальную команду.

«Без кого нельзя представить сборную России? Таких людей много. Наверное, Павел Дацюк. Для человека эта Олимпиада станет пятой. Просто невероятно. Не могу даже представить себе, что когда-нибудь догоняю его по этому показателю. Пока самым большим достижением для меня было участие в Кубке мира, на котором мы противостояли самым сильным игрокам планеты», — заявил Телегин.

По словам хоккеиста, он с нетерпением ждёт дебюта на Олимпийских играх.

«Когда смотришь Олимпиаду по телевизору, это совсем другое. А лично получить вызов на турнир — нечто нереальное. Все ребята, для которых эти Игры станут первыми в карьере, с нетерпением ждут выхода на лёд», — подчеркнул Телегин.

Спортсмен также рассказал, за счёт каких качеств сборная России может одержать победу в Пхёнчхане.

«Нынешняя сборная по-хорошему сильная и дерзкая. В команде хватает, как молодых голодных до побед ребят, так и поигравших мастеров вроде Дацюка. Получается эдакий сплав молодости и опыта. Остаётся показать лучший хоккей», — добавил Телегин.

Ранее хоккеист Нестеров отреагировал на запрет использования российского флага на ОИ-2018.