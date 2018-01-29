Хоккеист Нестеров отреагировал на запрет использования российского флага на ОИ-2018

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Защитник российской команды по хоккею Никита Нестеров заявил, что подопечные Олега Знарка находятся в приподнятом настроении перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Все вместе собрались, работаем. Всё позитивно. Хорошие тренировки, интенсивные, весёлые. Перед нами стоят самые высокие задачи», — сказал Нестеров в интервью RT.

Он также отметил, что хоккеисты не обращают внимание на недопуск российских спортсменов на ОИ-2018. Он также прокомментировал запрет использования российского флага.

«Мы не обращаем внимание. Мы просто едем. Не будем нигде размещать флаг, если только после Олимпиады», — добавил Нестеров.

Ранее Ковальчук заявил, что правила МОК не читал и читать не будет.

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