«Пришло официальное предупреждение»: белорусской сборной запретили демонстрировать флаг России на Паралимпиаде

Белорусской делегации запрещено устраивать политические акции во время зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане и, в частности, демонстрировать флаг России. Об этом заявил глава паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Такое решение МПК принял в связи с тем, что в 2016 году на церемонии открытия летней Паралимпиады в Рио-де-Жанейро чиновник министерства спорта Андрей Фомочкин нёс российский триколор.

Международный паралимпийский комитет (МПК) уведомил белорусскую сборную о том, что её представителям будет запрещено участвовать в политических акциях во время зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Речь идёт в том числе о публичной демонстрации флага России. Запрет распространяется даже на гостиницы за пределами олимпийской деревни. Об этом заявил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории! Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям. Хочу подчеркнуть: тогда мы отстояли команду, заявив, что это была просто поддержка спортсменов, которые бездоказательно отстранены от соревнований. WADA не называет ни имён, ни даже номера проб», — заявил Шепель изданию «Прессбол», отвечая на вопрос о том, выдвигал ли МПК какие-либо требования к белорусской сборной относительно демонстрации российского флага.

Данный запрет связан с случаем, произошедшим на церемонии открытия летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда член белорусской делегации, чиновник министерства спорта Андрей Фомочкин во время парада наций достал спрятанный российский флаг и прошёл несколько метров, держа его над головой. Спустя некоторое время сотрудники безопасности изъяли флаг.

Позже Фомочкин заявил, что его поступок был жестом солидарности с российской сборной. Она была в полном составе отстранена от соревнований решением Международного паралимпийского комитета. Поводом для дисквалификации стали обвинения в существовании государственной допинговой системе, о которой написал профессор Ричард Макларен в первой части своего доклада, опубликованной накануне летних Олимпийских игр.

Незадолго до церемонии открытия Олег Шепель говорил, что спортсмены хотят пронести вместе российский и белорусский флаги, чтобы поддержать отстранённых паралимпийцев. Однако сразу после этого Международный паралимпийский комитет заявил, что такая акция будет рассматриваться как политический протест, за который участники могут быть наказаны лишением аккредитации.

Тем не менее в белорусской делегации не отказались от своего плана, но реализовать идею смог только Фомочкин, так как другой, более крупный флаг был изъят при входе на стадион «Маракана».

«Это было непросто сделать, ведь все ждали, понесут или нет белорусы флаг. У нашей делегации было пять флагов, два — у Фомочкина. Когда сборная выходила из подтрибунного помещения, первый флаг изъяли, но Фомочкин сделал то, что должен был сделать», — сказал Шепель.

Уже на следующий день пропуск Фомочкина на Игры был аннулирован, и ему пришлось покинуть соревнования. Однако его действия были высоко оценены на родине и в России.

The IPC has cancelled the accreditation of the individual who carried the Russian flag as part of the Belarus delegation in the OC #Rio2016 — Craig Spence (@craigspence) 8 сентября 2016 г.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что поступок Фомочкина достоин восхищения.

«Безусловно, это поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде», — говорил Песков.

Спустя полтора года ситуация в паралимпийском спорте почти не изменилась. Паралимпийский комитет России по-прежнему отстранён и не может посылать спортсменов на зимние Игры в Пхёнчхане. У россиян будет только возможность выступить в нейтральном статусе. Ограничения для паралимпийцев будут те же, что и у олимпийских спортсменов — им нельзя использовать национальные символы, выступать разрешается под паралимпийским флагом, а в честь побед спортсменов будет звучать паралимпийский гимн.

В отличие от Международного олимпийского комитета, МПК ввёл запреты и для болельщиков, так что вывесить триколор на трибунах будет нельзя. За это зрителей также может ждать наказание.

«Согласно политике продажи билетов и проведения соревнований, на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх. Членство российского комитета не восстановлено. Юридически это означает, что Россия не выступает в Пхёнчхане», — объяснил президент МПК Эндрю Парсонс.