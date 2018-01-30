Человек с голосом Родченкова, громкие обвинения и никаких доказательств: что нужно знать о новом фильме ARD про допинг

На немецком телеканале ARD вышел новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге. В нём приводится интервью человека, голос которого похож на голос информатора WADA Григория Родченкова. Он выражает опасения за свою жизнь и выдвигает новые бездоказательные обвинения в якобы существовавшем допинговом сговоре во время зимней Олимпиады в Сочи. В Кремле уже назвали эти заявления клеветой. Также немецкий журналист наглядно продемонстрировал, как можно незаметно вскрывать пробирки для допинг-проб, что может привести к краху существующей системы борьбы с приёмом запрещённых препаратов.

Запись голоса

Последние дни перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане совсем нельзя назвать предпраздничными. Мировой спорт продолжают сотрясать скандалы. Утром 29 января, за 11 дней до церемонии открытия Олимпиады, немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал новый документальный фильм на свою любимую тему — допинг.

Новая картина состоит из двух частей. Центральной фигурой первой стал Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории дал первое интервью после бегства в США. Вторая серия посвящена пробиркам для анализов на допинг и их уязвимости перед несанкционированным вскрытием.

Для разговора с Родченковым Зеппельт прилетел в США, но вместо обычного интервью получилось театрализованное представление. Скрывающийся ото всех по программе защиты свидетелей учёный пожелал говорить по телефону, так что зрителям его лицо показано не было — прозвучала только запись голоса человека, говорящего на английском языке с похожими интонациями.

Первым делом Зеппельт поинтересовался, насколько Родченков чувствует себя в безопасности, и тот затруднился ответить.

Григорий Родченков

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«Я каждый день радуюсь, что жив и занимаюсь любимыми делами. Как я могу быть уверен, что нахожусь в безопасности, когда профессиональный киллер может находиться где-то рядом?» — сказал человек, представившийся Родченковым.

Далее Зеппельт предложил обсудить появившуюся у него информацию о том, что так называемая допинговая программа в России работала не только во время сочинской Олимпиады, но и ранее — на летних Играх 2008 и 2012 годов. Человек по телефону подтвердил все утверждения, огульно обвинив всю сборную России по лёгкой атлетике в приёме запрещённых препаратов.

В конце короткого разговора Родченков заявил, что программа работала под прикрытием ФСБ, а спецслужбы действовали с согласия высшего руководства страны.

«Конечно, это всё шло с самого верха, от президента. Только глава государства может заставить ФСБ заняться этим специфичным делом. Я уверен, что Владимир Путин узнавал все подробности от Виталия Мутко. Последний сам мне говорил, что президент России знает обо мне», — заявил спикер.

При этом никаких доказательств представлено не было. Эта часть фильма состоит только из речи неизвестного человека на английском языке и изображения телефонного аппарата, поэтому с уверенностью говорить, что все слова принадлежат именно Родченкову, невозможно.

Обвинения МОК

Следом Зеппельт переключил своё внимание на президента МОК Томаса Баха. Практически половину фильма заняла критика главы олимпийского движения и его действий по отношению к России. Немецкий журналист уверен, что в МОК существует коррупция, благодаря чему якобы российские спортсмены и получили возможность принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Зеппельт заявил, что ему в руки попала переписка МОК с международными спортивными федерациями, принимавшими решение о допуске россиян до соревнований. Журналист не стал приводить конкретных цитат, но заявил, что общий посыл был таков — МОК получил информацию, что россияне не соответствуют критериям, чтобы считаться чистыми спортсменами, однако всё равно большая часть команды выступила в Бразилии. Подкрепить свои слова доказательствами Зеппельт снова не сумел.

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Бывший член исполкома МОК Клаудия Бокель заявила в документальном фильме, что она и её коллеги хотели тяжёлых последствий для России, однако встретили сопротивление со стороны Баха. Вскоре девушка сложила свои полномочия, не выдержав пикеровок с главой МОК. Экс-президент WADA Ричард Паунд высказался в похожем ключе — если критикуешь Баха, то становишься его врагом.

По мнению Зеппельта, такое поведение олимпийского чиновника говорит о том, что у него был свой интерес допустить российскую сборную до Олимпиады в Рио. Хотя в данном случае очевидно, что глава крупной организации, особенно такой как МОК, не то, что имеет права, а обязан в первую очередь отстаивать олимпийские принципы, абстрагироваться от критики и избегать давления.

Заканчивается фильм коротким комментарием адвоката Родченкова Джима Уолдена. По его мнению, Россия не имеет право участвовать в Олимпийских играх до тех пор, пока его клиенту не будет гарантирована безопасность.

«Очевидно, что МОК мог бы сказать России, что не снимет отстранение, пока не прекратятся нападки на информаторов, в том числе на доктора Родченкова. Пока этого не произошло, МОК только поощряет Россию продолжать в таком же духе. Мой клиент, возможно, будет вечно бояться за свою жизнь», — считает Уолден.

В целом Зеппельт остаётся верен своему стилю, который прослеживался в предыдущих документальных фильмах. В его картине вновь звучат громкие заявления, но реальными доказательствами они не подкрепляются. Кроме нескольких голословных обвинений Родченкова, призванных напугать спортивное сообщество перед стартом Олимпиады в Пхёнчхане, в первой части ленты больше ничего нет.

Пробирочный вопрос

Спойлером ко второй части стал пресс-релиз Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованный накануне. Организация начала расследования после сообщений, поступивших от антидопинговой лаборатории в Кёльне.

Её сотрудники заявили, что новые бутылочки для допинг-проб фирмы Berlinger, которые используются по всему миру, можно незаметно вскрывать. Для этого пробирки достаточно просто заморозить, после чего с ними можно производить различного рода манипуляции. Если информация соответствует действительности, то крах мировой системы борьбы с допингом неизбежен.

WADA добавило, что Berlinger отрицает всякие обвинения в свой адрес. Но Зеппельт решил сам проверить, насколько легко можно вскрыть пробирки. Для начала он провёл эксперимент со старыми образцами, которые якобы использовались во время зимней Олимпиады в Сочи. У него получилось без следа снять крышку с одной пробирки и закрутить её на другой.

Напомним, что дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, которая занималась перепроверкой сочинских проб российских спортсменов, пришла к выводу, что некоторые из пробирок имеют царапины, якобы нанесённые в ходе вскрытия, а некоторые не содержат никаких подобных признаков. Это не помешало сделать комиссии однозначный вывод, что практически все допинг-пробы были подменены. При этом доказательств тому нет и быть не может, что и подтвердил эксперимент Зеппельта.

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Далее в фильме показано, как происходило вскрытие современных бутылочек, которые были приняты к эксплуатации в сентябре 2017 года. Как оказалось, процесс их вскрытия занимает всего 12 минут, после чего невозможно обнаружить никаких следов. Пробирки ещё проще открыть, если их заморозить — лаборатория в Кёльне оказалась права.

Вся система борьбы с допингом держалась на утверждении, что незаконное вскрытие пробирок для анализов невозможно, и это позволяет проводить независимые и справедливые тесты. Однако это не так, и махинации с подменой допинг-проб вполне возможны. Что ещё хуже — в этом теперь можно обвинить кого угодно, чем комиссия МОК и WADA как раз занимались последние несколько месяцев по отношению к России.

О проблемах с пробирками было давно известно, но никаких действий для её решения предпринято не было. Хакерам Fancy Bears удалось обнаружить письмо из антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро, работавшей во время летней Олимпиады 2016 года. Учёные жаловались, что у них ломались пробирки, а некоторых случаях их невозможно было закрыть. Вместо того чтобы забить тревогу, WADA продолжило пользоваться продукцией фирмы Berlinger, чьё качество стало только падать.

Директор Международного паралимпийского комитета по науке и медицине Петер ван де Влит в понедельник, 29 января, подтвердил RT, что для всего мирового спорта крайне важно, чтобы пробирки для анализов на допинг всегда оставались целыми, однако в свете последних событий он не может утверждать, что существующей системе можно доверять.

«Контрольные заборы — это важный элемент процедуры тестирования на допинг. Благодаря им спортсмен, чья проба А дала положительный результат, имеет право потребовать вскрыть и проверить его пробу Б. Так что неприкосновенность анализов — это, безусловно, важный аспект. Для антидопинговых лабораторий существуют строгие международные правила в отношении хранения проб. Теперь выясняется, что одна из лабораторий сообщила о проблемах с некоторыми из пробирок для хранения контрольных проб. Я пока не могу подтвердить, что контейнеры Berlinger обладают необходимой надёжностью. Нужно дождаться результатов разбирательства», — сказал ван де Влит.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы причастности российского лидера Владимира Путина к ситуации с допингом.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намёк на то, что это может быть правдой», — сказал Песков.

Он напомнил, что Родченков объявлен в розыск российскими правоохранительными органами и находится в России под следствием.

«Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», — добавил Песков.