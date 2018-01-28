Удалённый доступ: МОК не выдал приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане 22 российским тренерам и шести медикам

Международный Олимпийский комитет не разослал приглашения в Пхёнчхан 22 тренерам и шести врачам из России, которые работали с обвиняемыми в употреблении допинга отечественными атлетами во время Игр в Сочи. В национальных спортивных федерациях уже подтвердили недопуск специалистов. В Госдуме решение МОК назвали «беспрецедентной и наглой акцией», нарушающей права человека. RT разбирался, чем оно может обернуться для российских спортсменов.

«Ни одному из тренеров, работавших со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры»

Информация о том, что МОК не выдал приглашения в Пхёнчхан не только целому ряду спортсменов, но и паре десятков российских тренеров, возможно, удивила людей, которые не слишком внимательно следили за ситуацией, но на самом деле такой шаг комитета был предсказуем. Дело в том, что в МОК ещё в начале декабря прошлого года на судьбоносном для отечественного спорта исполкоме организации объявили, что в Пхёнчхан не пустят никого из тренеров, которые во время Олимпиады в Сочи работали с позднее отстранёнными российскими спортсменами, обвиняемыми в употреблении допинга. Таким образом, под запрет попали очень многие специалисты, причём не только отечественные. Так, по информации СМИ, в Южную Корею не поедут 22 тренера российских спортсменов и шесть медиков.

В разговоре с RT президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что многие специалисты не получили приглашения в Южную Корею.

«Да, нам известна эта информация. До Олимпиады не допущены те тренеры, которые работали на Играх 2014 года в Сочи, также был дисквалифицирован ещё один наставник», — объяснила функционер.

Ранее Вяльбе на общем собрании лыжной сборной России обрисовала ситуацию куда более подробно. По её словам, никто из специалистов, которые работали с командой в Сочи, приглашений не получили.

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«Ни одному из тренеров, работавших со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному медику, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают. Олимпийский комитет России (ОКР) подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК её обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в олимпийской деревне, будет жить за её пределами», — объяснила Вяльбе.

Глава ФЛГР рассказала также, сколько человек отправится вместе со сборной в Южную Корею.

«С 12 спортсменами на Игры поедут 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыгрывается в Спортивном арбитражном суде (CAS), то вместе с ним поедет ещё один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхёнчхан, поэтому, может, что-то изменится», — отметила Вяльбе.

Между тем тренерский штаб сборной России по лыжам возглавит Маркус Крамер, который работал и продолжает работать с целым рядом отстранённых по итогам расследований Ричарда Макларена спортсменов, в том числе Александром Легковым. Однако, возможно, он будет вынужден работать с подопечными дистанционно.

Лыжи, биатлон, далее везде

Впрочем, лыжники стали далеко не единственными пострадавшими в этой истории. Так, российские конькобежцы на время Игр останутся без главного тренера Константина Полтавца. Полноценного тренерского штаба не будет и у отечественных шорт-трекистов.

Но, пожалуй, самые серьёзные проблемы наблюдаются у биатлонной сборной. Приглашения на Олимпиаду не получил практически весь тренерский штаб команды, в том числе старший тренер женской сборной Сергей Коновалов, председатель тренерского совета сборной Владимир Барнашов, Владимир Королькевич и Михаил Девятьяров, который во время Игр в Сочи работал с лыжниками.

«На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут старший тренер мужской команды Рикко Гросс и тренер женской команды Николай Загурский, остальным приглашения не выдали», — сообщил ТАСС сам Барнашов.

При этом весьма интересна и показательна судьба немца Вольфганга Пихлера, который во время Олимпиады в Сочи работал с рядом российских биатлонисток, а в настоящий момент трудится в сборной Швеции. Ему изначально также запретили ехать в Пхёнчхан, но специалист нашёл выход из ситуации. Выяснилось, что МОК в последний момент переиграл собственное же постановление и разрешил иностранным тренерам, которые четыре года назад работали в Сочи, но уже покинули Россию, принять участие в нынешней Олимпиаде.

Впрочем, проблемы испытывают далеко не все российские команды. Так, тренеры отечественных кёрлингистов и фристайлистов получили приглашения на Олимпиаду. А вот у фигуристов ещё могут возникнуть проблемы, учитывая внезапное отстранение от Игр Ксении Столбовой, которая принимала участие в ОИ-2014 в Сочи. Пока же в Федерации фигурного катания на коньках затрудняются ответить, каким будет решение МОК.

«В настоящее время мы не получили списки отстранённых тренеров, поэтому что-то конкретное говорить тяжело. МОК продолжает борьбу с Россией. Вполне возможно, что решение принималось по такому же принципу, как в отношении спортсменов», — рассказал RT президент ФФКР Александр Горшков.

«Это чисто политическая история»

В Госдуме на решение МОК не выдать приглашения целому ряду российских тренеров отреагировали эмоционально. Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв назвал действия комитета «наглой акцией».

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«Мы являемся свидетелями беспрецедентной и наглой акции, по результатам которой отстранены наши спортсмены. Теперь этому подверглись и тренеры. Аргументация проста — допуск к турниру не получили те лица, которые фигурировали в докладе комиссий Макларена и Освальда, списке Родченкова, а также имели какое-либо отношение к Олимпиаде в Сочи. Это не имеет ничего общего с цивилизованным миром, в котором обязаны руководствоваться защитой прав человека. Наши специалисты не виновны в инкриминируемых им нарушениях. Только настоящий, не ангажированный суд, которым является CAS, может принимать такие решения», — заявил Свищёв в интервью RT.

Депутат отметил, что недопуск на Олимпиаду тренеров российских спортсменов сыграет на руку соперникам.

«Это чисто политическая история. Многие зарубежные спортсмены с глубоким сожалением оценивают ситуацию вокруг России. Спорт разделился на два лагеря: одни требуют отстранить россиян, другие считают, что политика не должна иметь отношения к спорту. Уверен, несмотря на это, все наши атлеты в обязательном порядке получат необходимую помощь. Однако отсутствие личных тренеров, сервисменов и медиков даёт дополнительное преимущество соперникам, а также создаёт для россиян некомфортные условия во время подготовки к соревнованиям. Очень важно, чтобы спортсмен подходил к турниру вместе со своими личными наставниками и персоналом», — заключил Свищёв.