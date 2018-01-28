Источник: МОК не пригласил на ОИ-2018 22 тренеров российских спортсменов

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в списке российской делегации было 280 человек, из которых исключили 22 тренеров и шестерых медиков.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Пхёнчхане может установить рекорд по количеству участников.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru