Источник: МОК не пригласил на ОИ-2018 22 тренеров российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в списке российской делегации было 280 человек, из которых исключили 22 тренеров и шестерых медиков.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Пхёнчхане может установить рекорд по количеству участников.
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