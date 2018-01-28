Источник: МОК не пригласил на ОИ-2018 22 тренеров российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в списке российской делегации было 280 человек, из которых исключили 22 тренеров и шестерых медиков.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Пхёнчхане может установить рекорд по количеству участников.