«МОК забыл все принципы Кубертена»: как в мире отреагировали на недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
- Виктора Ан во время зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
- Reuters
- © Alexander Demianchuk
«Три ночи без сна»
Информация о том, что МОК не выдаст приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане целому ряду ведущих российских спортсменов произвела в стране эффект разорвавшейся бомбы. Казалось, после судьбоносного исполкома международного комитета в декабре прошлого года плохих новостей для российских болельщиков больше не будет, но вотчина Томаса Баха подготовила им неприятный «сюрприз» в виде отстранения по неясным причинам Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других атлетов, которые в Пхёнчхане могли бороться за медали. Сами спортсмены после такого решения, разумеется, находятся в шоке. Однако спустя несколько дней молчания некоторые из них нашли в себе силы прокомментировать неприятную ситуацию. Дальше всех пошёл Ан, который отправил в МОК публичное письмо с просьбой объяснить причину своего недопуска на Игры. Аналогичное письмо в МОК, правда, не публичное, написал и Устюгов. Ранее он заявил, что большая часть иностранных коллег сопереживает отстранённым россиянам.
«99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в комментариях под своим постом в Instagram.
Пожалуй, наибольший удар своими последними решениями МОК нанёс по российским биатлонистам. Приглашения на игры получили лишь четыре «стреляющих лыжника»: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Остальные в Пхёнчхан поехать не смогут, в том числе лидер команды Антон Шипулин. Столь малый состав также не позволит России собрать эстафетные четвёрки, в которых у отечественных биатлонистов были хорошие шансы на медаль. Одна из отстранённых Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что после решения МОК Олимпийских игр для неё не существует.
«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018. Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры, — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются!», — написала спортсменка в своём Instagram.
Не менее эмоционально высказался и Максим Цветков.
«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование… Моя Семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперёд к своей мечте!», — написал биатлонист в своём Instagram.
«Держитесь и бейтесь до конца»
Между тем слова поддержки отстранённым российским спортсменам активно высказывают коллеги-соотечественники. Так, шорт-трекист Семён Елистратов, на которого санкции МОК не распространились, рассказал, как отреагировал на произошедшее Ан.
«Виктор — довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: «Это жизнь. Всё хорошо, всё нормально». В эстафетной гонке Виктор — связующее звено. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению. Первый раз мы не можем выставить эстафетную команду на соревнованиях. Не совсем понятно, как составлялся список, потому что исключили членов не только основного состава, но и запасного. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список», — отметил шорт-трекист.
А нападающий сборной России Артём Дзюба поддержал отстранённых биатлонистов Шипулина и Алексея Волкова, с которыми хорошо знаком.
«Парни, держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» — написал Дзюба в своём Instagram.
В эмоциональном стиле поддержала отправляющихся на Олимпийские игры спортсменов и гандболистка Анна Вяхирева. Она раскритиковала людей, которые называют отечественных атлетов предателями за то, что те согласились поехать в Пхёнчхан без флага и гимна.
«Моё обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, — предатели родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? А вы сейчас — песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им всё равно на вас — мне бы было, и я бы поехала. И пусть все говорят, что выиграть не дадут: не дадут — сами возьмём! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!» — написала Вяхирева в своём Instagram.
Согласилась с точкой зрения гандболистки и гимнастка Седа Тутхалян.
«Естественно, пожелаю спортсменам удачи, чтобы они не переживали и у них всё было хорошо. Неважно, под каким флагом выступать. Они должны защитить нашу родину и страну. Они уже немало выступали на крупных соревнованиях, особенно Евгения Медведева, и знают, как нужно собраться перед ними», — рассказала Тутхалян RT.
Между тем о поддержке попросила болельщиков российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова. По её мнению, в сложившейся ситуации российские спортсмены обязаны выступить в Пхёнчхане.
«Привет! Я — Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина. Я представляю свою страну на международных соревнованиях. Я выхожу на старт в любую погоду, в любом состоянии, в любое время. Я выкладываюсь на 100% на каждом старте, несмотря ни на что! И мне нужна ваша поддержка! Знаете анекдот: «Представляете, как они обрадуются, если мы не придём? — Да, надо идти»? Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100% и больше», — написала Аввакумова в своём Instagram.
«Непонятные подозрения»
Слова поддержки в адрес отстранённых российских спортсменов высказали ииностранные коллеги. Например, одним из первых Устюгова поддержал один из его главных конкурентов норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
«Прежде всего, это очень странная ситуация. Устюгов соревновался с нами всю зиму, также я читал, что Илью Черноусова не допустили до Игр в Пхёнчхане. Что касается Устюгова, то он был источником мотивации для меня, тем не менее я должен с уважением относиться к принятым решениям, но повторюсь, что ситуация является странной», — приводит слова Сундбю Nettavisen.
Не согласился с решением МОК и французский биатлонист Симон Фуркад, который ранее неоднократно критиковал отечественный спорт за ситуацию с допингом, но в последнее время изменил своё мнение, как и его младший брат Мартен.
«Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчёте Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но я думаю, что тут больше политики», — приводит слова Фуркада-старшего «Спорт-Экспресс».
А Шипулина активно поддержали в Словакии, что неудивительно, ведь его сестра Анастасия Кузьмина выступает за сборную этой страны.
«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!» — написала Кузьмина в своём Instagram под общей фотографией.
Другой биатлонист из Словакии Мартин Отченаш сравнил отстранение Шипулина с недопуском на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Елены Исинбаевой.
«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева — великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень зол. Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за её пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства… Скорее всего, здесь кроется что-то ещё. Антон и остальные спортсмены! Держитесь!» — написал Отченаш в своём Instagram.