«МОК забыл все принципы Кубертена»: как в мире отреагировали на недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

Ситуацию с недопуском на Олимпийские игры в Пхёнхчхане целого ряда ведущих российских спортсменов продолжают активно обсуждать во всём мире. Отстранённых россиян поддержали многие иностранные соперники. Так, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю назвал случившееся «странной ситуацией», французский биатлонист Симон Фуркад предположил, что решение МОК носит политический характер, а его словацкий коллега Мартин Отченаш сравнил санкции против Антона Шипулина с недопуском на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Елены Исинбаевой.

«Три ночи без сна»

Информация о том, что МОК не выдаст приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане целому ряду ведущих российских спортсменов произвела в стране эффект разорвавшейся бомбы. Казалось, после судьбоносного исполкома международного комитета в декабре прошлого года плохих новостей для российских болельщиков больше не будет, но вотчина Томаса Баха подготовила им неприятный «сюрприз» в виде отстранения по неясным причинам Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других атлетов, которые в Пхёнчхане могли бороться за медали. Сами спортсмены после такого решения, разумеется, находятся в шоке. Однако спустя несколько дней молчания некоторые из них нашли в себе силы прокомментировать неприятную ситуацию. Дальше всех пошёл Ан, который отправил в МОК публичное письмо с просьбой объяснить причину своего недопуска на Игры. Аналогичное письмо в МОК, правда, не публичное, написал и Устюгов. Ранее он заявил, что большая часть иностранных коллег сопереживает отстранённым россиянам.

«99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в комментариях под своим постом в Instagram.

Пожалуй, наибольший удар своими последними решениями МОК нанёс по российским биатлонистам. Приглашения на игры получили лишь четыре «стреляющих лыжника»: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Остальные в Пхёнчхан поехать не смогут, в том числе лидер команды Антон Шипулин. Столь малый состав также не позволит России собрать эстафетные четвёрки, в которых у отечественных биатлонистов были хорошие шансы на медаль. Одна из отстранённых Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что после решения МОК Олимпийских игр для неё не существует.

«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018. Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх. Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры, — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются!», — написала спортсменка в своём Instagram.

Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) Янв 26, 2018 at 12:01 PST

Не менее эмоционально высказался и Максим Цветков.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование… Моя Семья! Моя любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперёд к своей мечте!», — написал биатлонист в своём Instagram.

«Держитесь и бейтесь до конца»

Между тем слова поддержки отстранённым российским спортсменам активно высказывают коллеги-соотечественники. Так, шорт-трекист Семён Елистратов, на которого санкции МОК не распространились, рассказал, как отреагировал на произошедшее Ан.

«Виктор — довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: «Это жизнь. Всё хорошо, всё нормально». В эстафетной гонке Виктор — связующее звено. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению. Первый раз мы не можем выставить эстафетную команду на соревнованиях. Не совсем понятно, как составлялся список, потому что исключили членов не только основного состава, но и запасного. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список», — отметил шорт-трекист.

А нападающий сборной России Артём Дзюба поддержал отстранённых биатлонистов Шипулина и Алексея Волкова, с которыми хорошо знаком.

«Парни, держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» — написал Дзюба в своём Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 26, 2018 at 10:04 PST

В эмоциональном стиле поддержала отправляющихся на Олимпийские игры спортсменов и гандболистка Анна Вяхирева. Она раскритиковала людей, которые называют отечественных атлетов предателями за то, что те согласились поехать в Пхёнчхан без флага и гимна.

«Моё обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, — предатели родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? А вы сейчас — песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им всё равно на вас — мне бы было, и я бы поехала. И пусть все говорят, что выиграть не дадут: не дадут — сами возьмём! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!» — написала Вяхирева в своём Instagram.

Согласилась с точкой зрения гандболистки и гимнастка Седа Тутхалян.

«Естественно, пожелаю спортсменам удачи, чтобы они не переживали и у них всё было хорошо. Неважно, под каким флагом выступать. Они должны защитить нашу родину и страну. Они уже немало выступали на крупных соревнованиях, особенно Евгения Медведева, и знают, как нужно собраться перед ними», — рассказала Тутхалян RT.

Между тем о поддержке попросила болельщиков российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова. По её мнению, в сложившейся ситуации российские спортсмены обязаны выступить в Пхёнчхане.

«Привет! Я — Ирина Аввакумова, и я выступаю за сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина. Я представляю свою страну на международных соревнованиях. Я выхожу на старт в любую погоду, в любом состоянии, в любое время. Я выкладываюсь на 100% на каждом старте, несмотря ни на что! И мне нужна ваша поддержка! Знаете анекдот: «Представляете, как они обрадуются, если мы не придём? — Да, надо идти»? Так вот, сейчас надо идти и выкладываться на все 100% и больше», — написала Аввакумова в своём Instagram.

Публикация от Irina Avvakumova (@irka_pulya) Янв 26, 2018 at 8:38 PST

«Непонятные подозрения»

Слова поддержки в адрес отстранённых российских спортсменов высказали ииностранные коллеги. Например, одним из первых Устюгова поддержал один из его главных конкурентов норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

«Прежде всего, это очень странная ситуация. Устюгов соревновался с нами всю зиму, также я читал, что Илью Черноусова не допустили до Игр в Пхёнчхане. Что касается Устюгова, то он был источником мотивации для меня, тем не менее я должен с уважением относиться к принятым решениям, но повторюсь, что ситуация является странной», — приводит слова Сундбю Nettavisen.

Не согласился с решением МОК и французский биатлонист Симон Фуркад, который ранее неоднократно критиковал отечественный спорт за ситуацию с допингом, но в последнее время изменил своё мнение, как и его младший брат Мартен.

«Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчёте Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но я думаю, что тут больше политики», — приводит слова Фуркада-старшего «Спорт-Экспресс».

А Шипулина активно поддержали в Словакии, что неудивительно, ведь его сестра Анастасия Кузьмина выступает за сборную этой страны.

«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжёлой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!» — написала Кузьмина в своём Instagram под общей фотографией.

Другой биатлонист из Словакии Мартин Отченаш сравнил отстранение Шипулина с недопуском на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Елены Исинбаевой.

«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева — великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень зол. Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за её пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства… Скорее всего, здесь кроется что-то ещё. Антон и остальные спортсмены! Держитесь!» — написал Отченаш в своём Instagram.