Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, не допущенных до ОИ-2018

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал российских биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, не получивших приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Парни, держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» — написал Дзюба в своём Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 26, 2018 at 10:04 PST

Шипулин и Волков не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК) список спортсменов, которые смогут принять участие в зимних Играх 2018 года.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.