Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, не допущенных до ОИ-2018

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал российских биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, не получивших приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Парни, держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» — написал Дзюба в своём Instagram.

Шипулин и Волков не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК) список спортсменов, которые смогут принять участие в зимних Играх 2018 года.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.

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