Большое американское шоу: США отправят в Пхёнчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад

В состав олимпийской сборной США на Игры в Пхёнчхане вошли 242 спортсмена. Это абсолютный рекорд среди всех стран, когда-либо участвовавших в зимних Олимпиадах. Состав команды ещё может пополниться за счёт квот, от которых будет вынуждена отказаться российская команда после массовых отстранений. В американскую сборную вошли три спортсмена, для которых это будут пятые Олимпийские игры, и десять олимпийских чемпионов. Атлеты США поборются за 95 комплектов наград из 102 возможных.

Сборная США будет представлена в Пхёнчхане самой большой делегацией спортсменов за всю историю зимних Олимпийских игр. В состав команды вошли 242 человека — это больше, чем многие страны могут отправить даже на летние Игры. Предыдущий рекорд по числу спортсменов тоже принадлежал США и был установлен четыре года назад: тогда в Сочи приехали 230 американских атлетов.

Увеличить состав команды американцы смогли из-за расширения квот во фристайле и сноуборде. Если на прошлых Олимпийских играх каждая страна могла отправить в лучшем случае 50 представителей этих экстремальных видов спорта, то теперь общая квота увеличилась до 56. В сборной США, как и в сборной Канады, всегда был перебор со сноубордистами и фристайлерами, так что послабления в правилах помогли поехать в Пхёнчхан сразу 55 американцам.

The 2018 U.S. Olympic Team has been announced! 👏 Follow your favorite athletes as they prepare to compete at the #WinterOlympics ⬇️https://t.co/aEDp87icce — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) 27 января 2018 г.

Собрать самую большую команду в истории Соединённым Штатам удалось и за счёт прогресса в тех видах спорта, где американцы раньше не были широко представлены. Например, в Сочи выступали всего 14 лыжников из США, а теперь им удалось получить полную квоту из 20 спортсменов. Прибавка состоялась также в горнолыжном спорте и бобслее. При этом в трёх видах спорта американская команда на этот раз, наоборот, была сокращена: в фигурном катании, скелетоне и конькобежном спорте стало меньше на одного человека.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не проводил перераспределение квот, от которых вынуждает отказаться российскую команду. Если это произойдёт, то какие-то вакантные путёвки смогут достаться и представителям США.

Штаб-квартира МОК

Reuters

© Denis Balibouse

Напомним, что в Южную Корею смогут отправиться только 169 российских спортсменов.

В составе американской команды 139 человек дебютируют на Олимпийских играх, а 103 уже имеют подобный опыт. В сборной даже нашлось место трём спортсменам, для которых это будет пятая Олимпиада. Это лыжница Киккан Рэндалл (единственная спортсменка, имеющая детей), сноубордистка Келли Кларк и конькобежец Шани Дэвис. 12 человек будут участвовать в Олимпийских играх в четвёртый раз, ещё 28 — в третий, а 60 спортсменов — во второй раз.

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Самым возрастным участником Олимпийских игр из США станет 39-летний хоккеист Брайан Джионта, закончивший карьеру в НХЛ в прошлом сезоне. А самым молодым будет фигурист Винсент Чжоу, которому три месяца назад исполнилось 17 лет. Помимо него в команду вошли ещё семь спортсменов 2000 года рождения. Одна из них — сноубордистка Хлоя Ким, чьи родители родились в Южной Корее. Кроме неё ещё два американских спортсмена, которые отправятся в Пхёнчхан, свободно говорят по-корейски.

В сборной США сразу несколько спортсменов являются родственниками. В женской хоккейной команде играют близнецы Джослин и Моник Ламурё, ещё шесть пар братьев и сестёр можно найти в лыжных гонках, фигурном катании, кёрлинге и лыжном двоеборье. Единственной супружеской четой будут Алекса Шимека и Крис Книрим, выступающие в парном фигурном катании.

Американцы поборются за 95 комплектов наград из 102 возможных во всех 15 видах спорта. Спортсмены из США не будут представлены только в мужском и женском ски-кроссе, в трёх дисциплинах конькобежного спорта, в женской эстафете по шорт-треку и женском параллельном гигантском слаломе в сноуборде.

В нынешнем составе американской сборной выступят десять олимпийских чемпионов и ещё 27 призёров предыдущих Игр.

Олимпиада без российского флага

За две недели до начала Олимпиады в Южной Корее МОК выпустил свод правил поведения для российских спортсменов, которые примут участие в Играх. Россияне будут вынуждены выступать под нейтральным флагом, и в связи с этим комитет решил уточнить, что можно и чего нельзя будет делать атлетам.

Один из первых пунктов правил гласит, что все члены команды «олимпийских спортсменов из России» должны употреблять в отношении самих себя только этот термин — не только во время публичных выступлений, но и в социальных сетях.

Кроме того, российские спортсмены будут обязаны носить только одобренную МОК экипировку, на которой не должно быть видно национальных символов. Такую униформу российские атлеты должны будут носить во время церемоний, соревнований, тренировок и в свободное время.

Россиянам будет запрещено каким-либо образом демонстрировать или совершать действия с флагом, гимном и прочими национальными символами. Единственное, что разрешил МОК, — это повесить флаг в своих номерах в Олимпийской деревне, но только так, чтобы его не было видно посторонним.

Также в правилах указано, что атлетам запрещено участвовать в так называемых альтернативных церемониях награждения, где в их честь поднимался бы флаг и звучал родной гимн.

Российская олимпийская сборная в Сочи, 2014 год

Reuters

© Lucy Nicholson

Все спортсмены перед выходом на старт должны будут подписать особую декларацию, подтверждая, что никогда не наказывались за нарушение антидопинговых правил, что будут соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все правила МОК.

При этом в своде правил Международного олимпийского комитета не уточняется, как следует вести себя российским болельщикам. Ранее стало известно, что российский флаг можно демонстрировать на трибунах во время соревнований, если это не будет частью какой-либо политической акции.