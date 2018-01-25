«Уровень турниров на Олимпиаде без россиян серьёзно упадёт»: ОКР объявил состав национальной сборной на ОИ-2018

На Олимпийские игры в Пхёнчхан поедут 169 российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции сообщили министр спорта Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, который будет руководить делегацией в Южной Корее. При этом в заявку, согласно новым требованиям МОК, не попал целый ряд ведущих отечественных атлетов. В чём именно подозреваются спортсмены, пока не известно. Колобков и Поздняков пообещали, что права россиян будут отстаиваться до победного конца и после Игр в Пхёнчхане.

«Мы никак не могли этого предположить»

Станислав Поздняков: В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка для участия в Олимпиаде. В неё включены 169 спортсменов. К сожалению, многие ведущие атлеты не вошли в итоговый список.

Павел Колобков: До 31 января будут вынесены решения по всем нашим спортсменам. Мы намерены до конца отстаивать их права, ведь ребят никогда не обвиняли в употреблении допинга. Даже глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул это. Для тех, кто не получил приглашений от МОК, мы проведём ряд специальных турниров, пригласим на них также иностранных спортсменов.

— Объяснил ли МОК, по какой причине были отстранены спортсмены?

Павел Колобков: Там не комментируют отдельно взятые случаи. Направили в международный комитет письмо с просьбой предоставить информацию, но получили общий ответ. Будем настаивать на том, чтобы по каждому спортсмену было подробное разъяснение его вины. До конца будем биться за то, чтобы отстранённые спортсмены всё-таки попали на Олимпиаду. В CAS ведь говорили, что в крайнем случае готовы рассматривать заявки до 5 февраля. Надеемся на справедливое решение. Все доказательства невиновности наших ребят будут представлены.

— Стало ли для вас неожиданностью решение МОК не пригласить на Игры целый ряд ведущих спортсменов, чьи имена не фигурировали в докладе Макларена?

Станислав Поздняков: ОКР шокирован, как и вся общественность. Для нас это неожиданность. Да, многие атлеты давно ведут судебную тяжбу с МОК, но мы никак не могли предположить, что они возьмут и не допустят на Игры наших ведущих спортсменов, которые никогда ни в чём не подозревались и не фигурировали ни в каких докладах.

Павел Колобков: Те спортсмены, которые изначально не попадали под критерии допуска на Игры, давно направили заявления в Спортивный арбитражный суд. Будем биться до последнего за каждого атлета. Ждём окончательного решения. В CAS заседают более 15 экспертов. Вчера по спортсменам, которые попадают под критерии недопуска на Олимпиаду, были направлены исковые заявления в гражданский суд Швейцарии. Все юридические механизмы для защиты российских спортсменов будут применены.

Станислав Поздняков: делегация из России будет состоять из 340 человек

«Российская делегация будет состоять из 340 человек»

— Как проходит рассмотрение дел российских спортсменов в CAS?

Павел Колобков: Я не буду комментировать ход процесса в CAS. Впервые в нём участвовали ряд экспертов — свидетелей со стороны МОК. Выступали Ричард Макларен, Григорий Родченков. Сейчас мы не будем мешать ходу рассмотрения.

— Могут ли места отстранённых в последний момент российских атлетов занять другие отечественные спортсмены?

Станислав Поздняков: Мы проводили консультации по этому поводу с международными спортивными федерациями. Решили, что в знак солидарности более слабые партнёры по команде не займут места тех людей, которые не получили приглашений на Игры. То есть полностью квоты выбрать не удастся.

Павел Колобков: Ведь именно эти люди завоёвывали для страны олимпийские квоты и неоднократно проверялись на наличие в организме запрещённых веществ. Они имеют право быть в заявке на Игры. Мы продолжим отстаивать их права.

— Состав российской команды на Олимпийские игры ещё может измениться?

Станислав Поздняков: Нет, заявка представлена в окончательном виде. В Пхёнчхан поедут 169 спортсменов и приблизительно столько же тренеров, врачей и прочих специалистов. Всего российская делегация будет состоять из 340 человек.

— Изначально в СМИ появилась информация, что не получили приглашения на игры хоккеистка Людмила Белякова и биатлонист Матвей Елисеев, однако в итоге они оказались в заявке. Чем можете это объяснить?

Станислав Поздняков: Ситуация с Беляковой заключалась в том, что был прислан ошибочный список, она изначально была допущена к Играм. Подобная ситуация и с Елисеевым. Техническая ошибка, не более.

— Могут ли некоторые спортсмены, получившие приглашения на Олимпийские игры, бойкотировать их в знак солидарности с отстранёнными товарищами?

Павел Колобков: Мы не исключаем такой возможности. На Олимпийском собрании российские спортсмены высказались за участие в Играх. Однако каждый из 169 атлетов, которые отправятся на турнир, получит индивидуальное предложение. Пока ни один из них не говорил, что хочет отказаться от поездки на Олимпиаду. Однако мы уважаем и будем приветствовать любое их решение.

— Поддержали ли Россию в сложившейся ситуации другие страны?

Павел Колобков: Мы много обсуждаем это с представителями иностранных федераций. Не буду называть, кто конкретно нас поддерживает, но такие есть. Представители организаторов Олимпийских игр выступают в поддержку российской команды и очень ждут нас в Южной Корее.

«Формулировки в критериях МОК размыты»

— Удалось ли поставить точку в истории с запретом флага для российских болельщиков?

Станислав Поздняков: Действительно, сложилась непонятная ситуация, но она уже разрешилась. Пока у нас есть ряд разночтений с МОК по некоторым вопросам. Мы отправили туда запрос, и нам ответили, что болельщики могут проносить на стадионы в Пхёнчхане российские флаги.

Станислав Поздняков: для российских болельльщиков флаги будут разрешены

— За пару недель до Олимпийских игр МОК представил 16 новых критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

Павел Колобков: Эти формулировки в критериях МОК размыты, и мы с этим не согласны. Некоторые из них укладываются в выводы комиссии Дениса Освальда, только на те слушания приглашали спортсменов, а тут решения принимались заочно, без мнения другой стороны. В мировой спортивной практике такого никогда не было. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени.

Вина каждого спортсмена должна быть доказана — министр спорта РФ

— Выдержит ли российский спорт такой удар?

Станислав Поздняков: Это удар не только по России, но и по международным федерациям. Они находятся в таком же замешательстве, как и мы. Это удар и по их имиджу. Представьте себе, в федерациях ничего не знали. Ореол конспирации теперь не даёт чувствовать себя уверенно никому в мире спорта.

Павел Колобков: Уровень олимпийских турниров без отстранённых россиян серьёзно упадёт. Как можно проводить соревнования по конькобежному спорту без Дениса Юскова и Павла Кулижникова? Это же касается лыж без Сергея Устюгова и биатлона без Антона Шипулина. Эта Олимпиада будет неполноценной, в ней не примут участия все действительно сильнейшие атлеты.

— Ссылался ли МОК, вынося свои решения по российским спортсменам, на базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которую WADA представил Родченков?

Павел Колобков: Видимо, ссылался. Мы неоднократно объясняли МОК и WADA, что эта база данных не может служить в качестве доказательства. В ручном режиме в неё заносилась информация о тех или иных допинг-пробах. Она была создана одним из заместителей Родченкова, имела несколько уровней доступа. Один из них, самый главный, позволял вмешиваться в работу системы дистанционно и менять любые данные. До июня 2016 года она была открыта. Даже WADA просил Родченкова ликвидировать эту возможность ещё в 2013-м. Можно ли считать её доказательством? Нет! Мы дали все объяснения на этот счёт. Следственный комитет России также предлагал провести расследование в отношении базы. Нам есть что ответить.

— Сохраняется ли возможность бойкота российскими спортсменами Олимпийских игр?

Станислав Поздняков: Бойкот — непродуктивная форма протеста. Мы открыты к диалогу. Каждому атлету было дано право самостоятельно решить, ехать в Пхёнчхан или нет. Мы не собираемся лишать ребят мечты принять участие в Олимпиаде.