Колобков: формулировки в критериях МОК размыты, и мы с этим не согласны

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Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение относительно опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) критериев выдачи российским спортсменам приглашений на зимние Игры 2018 года.

«Формулировки в критериях МОК размыты, и мы с этим не согласны. Некоторые из них укладываются в выводы комиссии Дениса Освальда, только на те слушания приглашали спортсменов, а тут решения принимались заочно, без мнения другой стороны» — заявил Колобков.

Он отметил, что трактовать эти критерии можно очень широко.

В мировой спортивной практике такого никогда не было. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права. К сожалению, мы ограничены во времени», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов.

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